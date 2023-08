Buono libri 2023-24 a Roma: come richiederlo al Comune per il nuovo anno scolastico Aperta la possibilità di presentare domanda per i buoni libri al Comune di Roma: scopriamo quando e come richiederli.

A cura di Beatrice Tominic

Il 15 settembre, data d'inizio della scuola a Roma e nella regione Lazio, è sempre più vicino e iniziano ad essere disponibili le prime liste dei libri di testo per il nuovo anno scolastico. Il comune di Roma che ha già aperto, dalla giornata di lunedì 21 agosto 2023 fino al 2 ottobre, la possibilità di inviare la propria domanda per ricevere i buoni libri per l'anno scolastico 2023-2024.

L'importo del buono libri disponibile, rilasciato dal Comune di Roma in formato *.pdf, come ogni anno, varia in base al grado e all'ordine della classe: in alcuni casi, il comune può stabilire anche la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo. Per poter ricevere il bonus, però, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti specifici, dal genere di scuola frequentata al livello di Isee, che deve essere inferiore a 15.493,71 euro.

Quando fare domanda per i Buoni libro al Comune di Roma

Come anticipato, è già possibile presentare la propria domanda per ottenere il proprio buono libri per l'anno scolastico 2023-2024. A partire da lunedì 21 agosto, c'è tempo fino a sabato 2 ottobre 2023 per avanzare la propria domanda.

Il buono sarà spendibile non soltanto in libri di testo cartacei e digitali, ma anche in dizionari e libri di narrativa, sussidi digitali, notebook, tablet, software, usb e stampanti presso le librerie convenzionate con Roma Capitale. Il buono libri non copre, invece, acquisti su su piattaforme online, catene di supermercati o ipermercati, librerie o cartolibrerie che non convenzionate.

Gli importi dei Buoni libro 2023-24 per ogni classe

Come ogni anno, nella pagina dedicata, il sito del Comune di Roma ha messo a disposizione degli utenti una pratica tabella per conoscere l'importo del proprio buono libri. Il valore di ogni buono cambia in base all'anno frequentato dall'alunno o dall'alunna per cui viene effettuata richiesta.

Nella prima classe della scuola secondaria di primo grado (le scuole medie) l'importo arriva fino a 145 euro. Nella scuola secondaria di secondo grado (le superiori), invece, l'importo dei buoni libro della prima e della seconda classe sono fino a 145 euro; 130 euro per la terza, la quarta e la quinta classe. Per quanto riguarda leFP (gli istituti di formazione professionale), per il primo anno inclusi come beneficiari dei buoni libro, sono 145 euro per la prima e per la seconda classe e 130 euro per le terze e le quarte.

La tabella dal sito del Comune di Roma con tutti gli importi dei buoni libro.

I requisiti Isee e chi può presentare domanda

Come precisato nel sito, però, non tutti possono presentare domanda. Per farlo è necessario che il o la studente sia in possesso dei seguenti requisiti:

residenza in uno dei Municipi di Roma Capitale;

indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a euro 15.493,71;

iscrizione nell’anno scolastico 2023 -2024 a una scuola secondaria di I e II grado, statale e privata paritaria o ad una scuola con un percorso di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (leFP).

Come e quando richiedere il rimborso per il Bonus libri 2023-24

Come specificato nel sito, prima di procedere alla compilazione della richiesta è necessario leggere l’Avviso pubblico consultabile nella sezione “Allegati”. Si può presentare domanda soltanto online, accedendo all’apposito servizio Domanda buono libro digitale. Attenzione, però: per le famiglie che hanno difficoltà ad accedere ad internet, il comune di Roma ha messo a disposizione i Punti Roma Facile (PRoF) che offriranno supporto nella procedura di richiesta online unendosi al supporto informativo già fornito dagli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP).

Una volta inviata la domanda accedendo alla propria area personale, sarà premura del richiedente controllare lo stato e il buon esito della lavorazione della domanda presentata accedendo periodicamente alla stessa sezione in cui è stata inviata la richiesta di buono libro.

Dopo la verifica della residenza anagrafica e l'acquisizione dei dati relativi all'Isee e la consultazione diretta dei sistemi informativi INPS, il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale provvederà a emettere il buono libro in formato *.pdf.

Si garantirà il più possibile l'accesso ai buoni per le studentesse e gli studenti in condizione di fragilità e disagio abitativo attraverso il supporto dei Servizi Sociali municipali e dipartimentali e delle Associazioni iscritte al R.U.N.T.S (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con sede legale in Roma.