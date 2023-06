Botte alla moglie fino ad ammazzarla, Genovea muore dieci giorni dopo il pestaggio: ex a processo La donna aveva gravi patologie, causate anche dai continui pestaggi cui l’uomo la sottoponeva da anni. È morta dieci giorni dopo che lui l’aveva massacrata nuovamente di botte.

A cura di Natascia Grbic

Veniva picchiata così forte che ogni poco doveva essere sottoposta a interventi chirurgici e ricoveri in ospedali che progressivamente ne hanno aggravato il già precario stato di salute, portandola alla morte. Lei si chiamava Genovea Ciurea, era una donna di quarant'anni morta il 15 gennaio 2021 dopo una vita di violenza perpetrate giornalmente dall'ex marito. Alla fine le botte, i traumi, le operazioni, e l'abuso di alcol l'hanno portato a morire prematuramente, lasciando una figlia che da sempre ha assistito ai tremendi abusi che le hanno segnato la vita.

Come riportato da Il Messaggero, il marito è finito a processo per maltrattamenti, lesioni aggravate e sottrazione di minore. Lei si era allontanata da lui nel 2020, denunciandolo. Per ripicca, l'uomo aveva portato la figlia in Romania contro la sua volontà, costringendola a crescere presso la sua famiglia. Un altro gesto che ha aggiunto sofferenza a una vita già provata dal dolore.

"Subiva continue violenze ma non diceva mai che era stato lui, diceva sempre che si trattava di incidenti domestici", ha raccontato un'amica della donna in aula, che ha spiegato come pure la figlia, nonostante fosse molto piccola, sapesse quello che accadeva in casa.

Molte volte la donna era stata costretta ad andare al pronto soccorso. Nel 2018 aveva riportato un trauma cranico talmente grave che era stata operata alla testa per un ematoma. Nel 2021, l'ultimo, violento pestaggio: calci e pugni talmente forti che l'hanno fatta stramazzare a terra, priva di sensi e inerme. Questo, oltre alle sue gravi condizioni di salute, l'hanno portata a morire dieci giorni dopo.