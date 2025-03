Botox e filler a prezzi stracciati, denunciata finta dottoressa: l’attività promossa sui social

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Non aveva nessuna abilitazione medica, eppure gestiva un centro estetico a Latina, facendo valutazioni cliniche sulle pazienti, diagnosi, e iniettando botox e filler. Una donna è stata denunciata dai carabinieri del Nas con l'accusa di esercizio abusivo di una professione regolamentata. Non solo: la procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo in via d'urgenza della struttura, il cui valore si aggira intorno ai 500mila euro.

Secondo quanto emerso durante gli accertamenti dei carabinieri, la donna gestiva la struttura come se fosse un centro estetico vero e proprio. Faceva compilare ai pazienti una scheda sanitaria per sapere se soffrissero di qualche patologia, se avessero allergie o assumessero farmaci. Una pratica che solo un professionista sanitario può svolgere. Non si limitava solo a quello. Senza timore di essere scoperta, pubblicizzava la sua attività sui social network a prezzi molto più vantaggiosi rispetto alla concorrenza. Chi voleva fare quindi botox o filler a buon mercato, si rivolgere a lei, senza sapere che in realtà davanti non aveva una professionista, ma una persona improvvisata. I cui gesti avrebbero potuto avere conseguenze molto gravi dato il rischio di condizioni avverse che esiste nei casi di iniezione di sostanze.

"Le autorità – fanno sapere i carabinieri in una nota – esortano chiunque si sia sottoposto a trattamenti presso la struttura a segnalare eventuali problemi riscontrati e a verificare sempre le qualifiche dei professionisti a cui si affidano per interventi di natura medica".