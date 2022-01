Boom di presenze sul litorale romano tra pranzi di pesce e passeggiate in spiaggia Il litorale romano torna a ripopolarsi già nei weekend soleggiati di gennaio. Oggi da Civitavecchia a Pomezia boom di presenze e tutto esaurito in tanti ristoranti.

A cura di Alessia Rabbai

Folla sul lungomare di Ostia – (Immagine di repertorio video La Mia Ostia)

Boom di presenze sul litorale romano, tra pranzi nei ristoranti di pesce e passeggiate in spiaggia. I romani hanno preso d'assalto, si fa per dire, il lungomare non solo di Ostia, Fregene e Fiumicino, ma da Civitavecchia a Pomezia, passando per Passoscuro, Torre Flavia. Complice il bel tempo, con cielo sereno e sole, che ci hanno permesso di trascorrere le ore più calde all'aria aperta, a contatto con la natura. Sul fronte delle temperature infatti il clima nonostante ci troviamo a gennaio è infatti gradevole, oggi si sono registrate punte di 12 gradi centigradi. Le previsioni del meteo a Roma ma anche nel resto del Lazio registrano da giorni tempo bello e soleggiato, specialmente nei fine settimana e ciò invoglia ancora di più le persone a voler uscire, per trascorrere il proprio tempo libero all'aria aperta. E se in molti sono rimasti nella Capitale concedendosi passeggiate nel centro storico, nelle ville e nei parchi romani, tanti hanno approfittato per spostarsi fuori città, per gite fuori porta oppure per raggiungere il mare, con traffico su via Aurelia e sulla via Ostiense.

Tutto esaurito nei ristoranti di pesce al mare

Nonostante sia inverno la voglia di mare si fa già sentire e qual è l'occasione migliore per soddisfarla se non un fine settimana soleggiato, per recarsi in spiaggia? Alcune persone hanno optato per il tradizionale ‘pranzo al sacco' da consumare in spiaggia, mentre altre per i ristoranti, specialmente di pesce, dove ci sono state molte prenotazioni e tanti, specialmente nelle località più gettonate, hanno registrato il tutto esaurito. Così i ristoratori hanno lavorato per tutto il fine settimana e si sono dichiarati soddisfatti per l'afflusso di clienti. Un pranzo in famiglia, tra fidanzati o tra amici e poi passeggiata sul lungomare. In tanti hanno steso teli in spiaggia, giocato a pallone o racchettoni, oppure si sono riuniti in cerchio al suono della chitarra.