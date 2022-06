Bomba alla sede di Leonardo, artificieri sul posto: recapitata busta con ordigno e polvere da sparo Sul posto gli agenti della polizia di stato e gli artificieri.

A cura di Natascia Grbic

Un pacco bomba è arrivato verso le 12 alla sede di Leonardo, azienda attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Sul posto gli agenti della polizia di stato con gli artificieri, che hanno preso in consegna l'ordigno e lo stanno analizzando. L'allarme è stato lanciato non appena il pacco sospetto è stato consegnato alla sede di piazza Monte Grappa 4. All'interno della busta, polvere da sparo e una bomba, al momento non si sa se pronta a esplodere o meno. L'intera area è stata messa transennata e messa in sicurezza, l'edificio non è stato evacuato.