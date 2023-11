Boa constrictor avvistato a Tor Bella Monaca: gli operatori salvano il serpente esotico Lo hanno trovato per strada, lungo le vie che circondano le torri di Tor Bella Monaca. E lo hanno consegnato in custodia a Earth: si tratta di un boa constrictor, serpente noto per la pericolosità.

A cura di Beatrice Tominic

Il boa rinvenuto a Tor Bella Monaca. Foto da Facebook, dal profilo di EARTH ODV.

Cinghiali, nutrie, topi, gabbiani. Dallo scorso weekend anche un leone in fuga a Ladispoli e da stamattina un vitello che camminava lungo le strade di Vitinia. L'elenco di animali che si aggirano per le strade di Roma continua ad allungarsi. Proprio nel pomeriggio di oggi, ad esempio, il servizio giardini del VI municipio di Roma, quello delle Torri, ha tolto della strada e salvato un boa constrinctor, serpente noto per essere molto pericoloso. Gli basterebbe avvolgere fra le sue spire la vittima designata, anche di dimensioni molto più grande delle sue, per ucciderla.

Il salvataggio del boa

Gli operatori del Servizio Giardini sono arrivati nel pomeriggio di oggi, dopo aver ricevuto una telefonata di segnalazione da parte di alcuni residenti: un serpente esotico si aggirava fra le torri di Tor Bella Monaca. Sul posto, non appena scattato l'allarme, il Servizio Giardini di Roma Capitale con Gianluca Dorascenzi. È stato proprio lui a prendere l'animale, a metterlo in sicurezza e a chiamare i carabinieri che hanno notificato il ritrovamento del rettile. Insieme hanno contattato Earth che ha preso in custodia l'animale che, però, secondo quanto si apprende da un post pubblicato su Facebook, sarebbe ferito.

Le ferite del boa constrictor

"Il rettile presenta una ferita che dalle testimonianze sul posto sembrerebbe essere stata inferta da un nomade che ha tentato di prenderlo usando un tondino di ferro – ha spiegato la dottoressa Valentina Coppola di Earth – Ma sono visibili diverse ferite rimarginate probabilmente causate da una cattiva gestione dell' animale. Purtroppo acquistare questi magnifici rettili è fin troppo semplice senza dover dimostrare di avere le competenze e le attrezzature adeguate per poterli allevare". Ora il boa sarà visitato da un veterinario esperto di animali esotici.