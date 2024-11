video suggerito

Blitz antidroga al Quarticciolo, Centocelle e Cinecittà: 14 arresti Quattordici arresti per droga tra Quarticciolo, Cinecittà e Centocelle. I carabinieri hanno fatto un blitz con vari controlli nella periferia di Roma Est e il giudice ha convalidato tutti gli arresti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Parte della droga sequestrata dai carabinieri

Blitz antidroga a Roma Est, dove i carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato quattordici persone gravemente indiziate di reati nell'ambito delle sostenza stupefacenti. Il giudice ha convalidato tutti gli arresti. Le operazioni sono avvenute d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i militari fatto una serie di controlli per contrastare il traffico delle sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale. Sotto alla lente d'ingrandimento il Quarticciolo, Centocelle e Cinecittà. Il bilancio delle attività oltre agli arresti è di 1 chilo e mezzo di droga sequestrata tra cocaina, crack, marijuana e hashish e 3.900 euro in contanti, provenienti dalle attività illecite. I carabinieri durante le operazioni hanno scoperto numerosi nascondigli delle dosi, pronte ad essere vendute ai clienti.

In via Ostuni al Quarticciolo, i carabinieri hanno arrestato tre uomini, due egiziani e uno tunisino. Dopo essere stati avvicinati da un gruppo di giovani, hanno preso qualcosa da una buca ricavata nel terreno ai margini della strada e li hanno fermati per un controllo. Nella buca erano nascoste diverse dosi di cocaina e di hashish. Nelle tasche i tre uomini avevano 1.385 euro in contanti.

In via Molfetta, i carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un ventiseienne del Marocco e denunciato un diciassettenne egiziano. I due infatti vedendo i militari sono scappati, tentando di disfarsi di un pacchetto di sigarette. Bloccati e il pacchetto recuperato, dentro c'erano tredici dosi di cocaina e crack. I carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato due ragazzi tunisini di diciotto e vent'anni, senzatetto e con precedenti, che vendevano droga ad alcuni clienti. I militari li hanno sorpresi mentre prendevano le dosi da due pacchetti di caramelle nascosti in un’area verde condominiale. Hanno trovato e sequestrato venti dosi di crack e quattordici di cocaina, oltre a 480 euro.

Anche un altro diciottenne tunisino è finito in manette, sorpreso a prendere alcune dosi da sotto un telo in un’area verde condominiale, dove c'erano 27 dosi di crack e 28 dosi di cocaina. Al Quarticciolo i carabinieri hanno arrestato un diciottenne tunisino senzatetto e con precedenti, aveva 28 dosi di droga tra cocaina, crack e hashish e 105 euro. Un ventisettenne romano è stato bloccato e perquisito con 33 dosi di cocaina e 515 euro in contanti. In via Ostuni, un diciannovenne tunisino è stato arrestato con degli involucri con 15 dosi di crack e 65 euro.

A Centocelle i carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un ventunenne, un ventiduenne e un ventitreenne romani disoccupati e con precedenti. Due si aggiravano con fare sospetto in via dei Glicini, fermati per un controllo, avevano 200 grammi di hashish. Il terzo era in un negozio, perquisito aveva altri 220 grammi di hashish e 700 euro.

In via Cesare Vivante a Cinecittà, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno fermato e arrestato un quarantaseienne romano per un controllo e aveva varie dosi di hashish. I militari hanno perquisito la sua abitazione dove hanno trovato e sequestrato tre panetti di hashish di 266 grammi.