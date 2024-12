Anarchici alla sede di Terna, barricate con pneumatici in fiamme e lancio di sassi: arrestato 51enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

I ritrovamenti a casa del sospettato.

Barricate costruite con pneumatici date alle fiamme e lanci di sassi contro le vetrate della sede di Terna a Casal De Pazzi: ad un anno dai fatti gli inquirenti hanno arrestato un sospettato. Si tratta di un uomo di 51 anni. A casa sua, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti alcuni ordigni esplosivi che sono stati sequestrati, già posti sotto sequestro.

Il blitz anarchico a Roma

Secondo gli inquirenti il cinquantunenne farebbe parte del gruppo che nel 2 novembre dello scorso anno, a volto coperto, avrebbe lanciato i sassi e dato fuoco alle gomme davanti alla Terna. I motivi del blitz sono stati esplicitati soltanto una decina di giorni dopo, con la rivendicazione sul sito internet.

Nel mirino la sede romana di Terna, considerata, come si leggeva nel documento, "l'azienda principale in Italia per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture elettriche che opera anche in Cile". Terna, secondo quanto riportato del documento, sarebbe responsabile "della devastazione ambientale e dell’inquinamento che consegue l’edificazione degli elettrodotti e delle relative stazioni di trasformazione".

Secondo quanto spiegato dagli stessi anarchici, l'azione sarebbe inserita nella "campagna internazionale per la liberazione di Marcelo Villarroel, prigioniero anarchico in Cile per una serie di espropri bancari e "ritenuto responsabile di alcune azioni avvenute negli anni della dittatura militare in Cile e quindi condannato dalle leggi militari".

L'arresto: 51enne a Regina Coeli

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Digos che lo hanno arrestato con provvedimento convalidato dal gip dopo due giorni, il cinquantunenne avrebbe fatto parte del gruppo di anarchici del blitz contro la sede romana di Terna. I sospetti sarebbero stati confermati, almeno per il momento, al termine di una perquisizione domiciliare degli agenti della Digos, che poi lo avrebbero trasferito a Regina Coeli.

Le indagini hanno permesso di individuare due sospettati: anche a casa dell'altra persona indagata è stato rinvenuto materiale utile agli accertamenti, che restano ancora in corso.