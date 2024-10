Black out sulla metro a Roma: circolazione sospesa sulla linea B, attivate navette A causa di un guasto sulla rete elettrica esterna, è stata sospesa la circolazione sulla linea B della metro a Roma. Attivate le navette sostitutive per trasportare i passeggeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Aggiornamento: Il servizio sulla metro B è stato ripristinato nel tratto fra Castro Pretorio e Rebibbia e fra Castro Pretorio e Jonio. Tra Castro Pretorio e Laurentina, invece, la circolazione è ancora sospesa, e sono attive le navette sostitutive.

A causa di un black out sulla rete elettrica esterna, è stata al momento sospesa la circolazione sulla linea B della metro a Roma. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dai treni. Atac ha fatto sapere che sono state attivate navette sostitutive fino al ripristino del servizio. Sul sito di Atac si legge che ci sono "rallentamenti, non stiamo ricevendo energia da rete esterna, in corso di allestimento servizio sostitutivo, compatibilmente con le condizioni del traffico".

Attivate navette sostitutive

Cosa sia stato a causare il black out, ancora non è chiaro. Sicuramente una parte ce l'ha avuta l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla capitale, con le piogge che sono cadute nel primo pomeriggio e che hanno probabilmente causato il guasto che ha interrotto la fornitura di corrente elettrica nelle stazioni. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, ma non è detto che si tratti di un lavoro semplice. Intanto saranno le navette a trasportare i viaggiatori, anche se non si preannuncia una cosa facile: la città è bloccata per la pioggia e i lavori in corso per tutta Roma. Senza contare che sono tantissime le persone che, nell'ora di punta, stanno tornando a casa dopo una giornata di lavoro. C'è chi per fare un tratto di strada ha preso monopattini e bici elettriche a noleggio, ma quelli che non possono farlo – a causa dell'età, delle lunghe distanze, delle numerose cose da trasportare – sanno già che il tragitto verso casa potenzialmente potrebbe durare delle ore.

La nota di Atac

"Il servizio sulla metro B/B1 è momentaneamente sostituito da bus a causa di mancanza di alimentazione elettrica dovuta alle avverse condizioni meteo – fa sapere Atac in una nota – I tecnici stanno intervenendo per riverificare le protezioni elettriche intervenute e ripristinare la circolazione. Tutte gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito atac.roma.it".