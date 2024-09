Black out alla stazione Termini di Roma, i viaggiatori camminano al buio tra i corridoi Interruzione di corrente elettrica alla stazione Termini di Roma stamattina. I viaggiatori hanno camminato al buio per i corridoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Parte della stazione Termini al buio (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Stazione Termini al buio nella mattinata di oggi, martedì 10 settembre. I viaggiatori hanno camminato lungo i corridoi, facendosi luce con gli smartphone. L'interruzione temporanea di corrente elettrica si è verificata prima delle ore 10, è durata circa una mezz'ora e ha riguardato parte del principale snodo della Capitale. I passeggeri hanno immortalato il disagio con foto e video pubblicati sui social network e sulla pagina Welcome to Favelas, ricevendo tantissimi commenti e condivisioni.

"Non c'è accesa neanche una luce d'emergenza" dice un utente, mentre cammina all'interno della stazione buia, riprendendo tutt'intorno con il telefonino. L'interruzione di corrente ha interessato solo un corridoio di collegamento, mentre il resto della stazione è rimasta illuminata, specialmente l'area delle banchine in cui si attende l'arrivo della metropolitana. Un problema elettrico, che è durato per breve tempo e che è stato risolto in mattinata, senza alcuna conseguenza o particolari ripercussioni e la situazione è tornata alla normalità.

I commenti dei passeggeri al buio alla stazione Termini

Foto e video della stazione Termini al buio pubblicati sui social network hanno ricevuto tantissimi commenti. Alcuni critici: "Una Capitale europea non può versare in queste condizioni. Gli antichi romani si stanno rivoltando nelle loro tombe"; "Non dev'essere una bella sensazione". Altri ironici, per sdrammatizzare: "Da Roma Termini a Roma Silent Hill" scrive un utente. "Dal momento che Centocelle sarà la nuova Central Park non vedo perché Termini non possa diventare Times Square" scrive un altro. E ancora: "Lasciate ogni speranza voi che entrate".