Bimbo di due anni trovato a vagare da solo in strada: il padre si è addormentato e lui è uscito Un bambino di due anni è stato trovato mentre vagava da solo in strada per il centro di Viterbo. Il piccolo è stato notato da alcuni passanti, che l’hanno fermato e allertato il 112. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un bambino di due anni è stato trovato mentre vagava da solo per le vie del centro di Viterbo. Un fatto gravissimo soprattutto perché il piccolo, chiaramente spaesato e inconsapevole di quello che stava facendo, camminava anche in mezzo alla strada, rischiando di essere investito da una macchina. A fermarlo, fortunatamente, ci hanno pensato alcuni passanti, che vedendolo da solo lo hanno preso e chiamato le forze dell'ordine. Nonostante avesse molto freddo – le temperature erano molto basse a quell'ora, e lui non era vestito in modo adeguato – era in buone condizioni di salute.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Gli operatori hanno cercato di farsi dire dal bambino chi fossero i genitori e dove abitavano, ma senza successo. Fortunatamente, uno dei negozianti della via lo ha riconosciuto, e ha fornito indicazioni su dove abitassero la madre e il padre. Una volta arrivati alla casa indicata dal negoziante, hanno trovato il padre del bambino che stava dormendo. Sorpreso di trovarsi davanti il figlio insieme alla Polizia Locale, ha spiegato che la moglie era uscita per fare delle commissioni, e di essersi addormentato perché con la febbre molto alta. Il bambino, che a quel punto non era controllato da nessuno, è riuscito ad aprire la porta di casa e a uscire da solo, mettendo in serio pericolo se stesso.

Il bambino è stato riaffidato al padre, con l'ammonimento di installare sulla porta una chiusura di sicurezza per impedire al figlio di aprirla da solo, e di fare più attenzione. Il piccolo, infreddolito ma in buone condizioni, è stato felice di riabbracciare il genitore.