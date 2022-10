Bimbo cade da due metri di altezza mentre in gioca in giardino dai nonni: è grave Il piccolo di dieci anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è attualmente ricoverato. Sul posto 118 e carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Un bambino di dieci anni è caduto da due metri di altezza mentre giocava in un giardino insieme ai cuginetti. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe inciampato e finito contro una rete metallica fissata con dei pali a protezione di un piccolo strapiombo di due metri e mezzo, accanto al quale c'era una scala. La rete non ha retto, e il bambino è caduto. Gravi le ferite riportate, con numerose fratture e contusioni: sul posto è intervenuta l'eliambulanza, che lo ha portato al Bambino Gesù di Roma.

La notizia è riportata da Il Messaggero. I fatti si sono svolti a Rocca di Papa, piccolo comune alle porte di Roma. Il bambino era andato con i genitori alla festa del cugino. Un'occasione di festa come tante, che ha rischiato però di trasformarsi in tragedia. Dopo il pranzo, i bambini sono andati a giocare col nonno in giardino, quando il piccolo ha perso l'equilibrio ed è caduto. Paura tra gli adulti presenti, che hanno visto il piccolo cadere a terra e cominciare a piangere a causa delle ferite riportate.

I genitori e gli altri parenti hanno chiamato immediatamente il 118, giunto sul posto insieme a due volanti dei carabinieri. Il bambino, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato d'urgenza al Bambino Gesù di Roma, dove è attualmente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la preoccupazione dei medici, è che possa aver sbattuto la testa, per questo è ancora ricoverato e tenuto sotto osservazione. Da parte loro, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nella villetta e ascoltato i familiari, per ricostruire l'accaduto e capire cosa sia successo, anche se la dinamica sembra abbastanza chiara.