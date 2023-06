Bimba dimenticata in auto: eseguita l’autopsia sul corpo di Stella Tra sessanta giorni i risultati ufficiali. Ma da quanto si apprende non ci sono dubbi sulla dinamica della morte: la piccola avrebbe pianto fino allo sfinimento sola nell’auto sotto il sole.

A cura di Redazione Roma

È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Stella La Tona, la bambina morta in chiusa nell'auto del papà, che l'ha lasciata sul seggiolino chiusa in macchina, convinto di averla portata all'asilo. L'esame autoptico è stato eseguito sul corpicinio nel pomeriggio di sabato nel Policlinico di Tor Vergata: entro sessanta giorni i medici legali dovranno consegnare il risultati definitivi.

Quella che al momento è una certezza è che sul corpo della bambina non erano presenti segni di violenza. La bambina sarebbe morta per il caldo e la mancanza d'aria, chiusa nell'abitacolo sotto il sole dalle 8.00 alle 14.40, con tutta probabilità piangendo fino a perdere i sensi. Circa sette ore, fino a quando la madre non è andata prenderla e la maestra le ha detto che Stella all'asilo non c'era mai arrivata.

Ora Sandro La Tona, appuntato dei carabinieri, e la moglie Arianna vivono nel più stretto riserbo nella loro abitazione della Cecchignola, in attesa di quando sarà possibile celebrare i funerali. Circondati dall'affetto di amici e familiari, tentato di superare il dolore e lo shock per la morte della loro bambina di 14 anni. Il militare, impiegato nella vicina Direzione generale del personale, deve rispondere ora dell'accusa di omicidio colposo e non più di abbandono di minore.

Una posizione più grave rispetto alla prima imputazione, ma che conferma come al momento non sembrano esserci motivi per dubitare che si sia trattato di un gesto involontario. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia dell'Eur e del Nucleo investigativo centrale di via In Selci. Secondo i legali dell'uomo però, non ci sarebbe nessun rapporto tra il capo d'accusa e la circostanza che il seggiolino fosse sprovvisto del dispositivo anti abbandono.