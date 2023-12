Bimba di 5 anni muore nel sonno a Roccasecca, la trova la madre: aperta un’inchiesta La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bambina di 5 anni deceduta nel sonno a Roccasecca. A trovarla e a dare l’allarme è stata sua mamma quando è andata a svegliarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia a Roccasecca in provincia di Frosinone, dove una bambina di cinque anni è stata trovata morta nel sonno. A trovarla senza vita sono stati i genitori, che al mattino sono andati nella sua cameretta a svegliarla. Sua mamma l'ha chiamata e si è accorta che non le rispondeva, allora si è avvicinata al letto e ha capito che qualcosa non andava, perché la piccola non si muoveva. Un dramma che è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 22 dicembre, a tre giorni dal Natale.

A trovarla morta nel letto è stata sua madre

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma ogni tentativo di salvarle la vita è stato purtroppo inutile. La bimba era già deceduta, probabilmente per un malore improvviso che l'ha colta mentre stava dormendo.

La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia

Nell'abitazione sono arrivati anche i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato i genitori della piccola e ricostruito la dinamica dell'accaduto, per poi inviare un'informativa in Procura. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina, terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami aiuteranno gli investigatori a capire quali siano state le cause esatte del decesso.

La notizia della scomparsa improvvisa e prematura della bambina si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore dei genitori, in attesa che la salma venga restituita alla famiglia e che venga fissata la data dei funerali, per darle l'ultimo saluto.