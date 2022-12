Bike Box in metro a Roma per parchieggiare la bici: dove sono, quanto costano e come funzionano Per gli amanti della bici a Roma ci sono Bike Box in sette stazioni della metropolitana dove lasciarla al sicuro a pagamento. Ecco dove sono, quanto costano e come funzionano.

A cura di Alessia Rabbai

A Roma si può lasciare la bici al sicuro all'interno di Bike Box disposti in sette stazioni della metropolitana. Un'iniziativa del Campidoglio per incentivare l'uso della bicicletta e della mobilità sostenibile. Chi ama spostarsi in città pedalando ha la possibilità di fare parte del tragitto in bici, di lasciarla a pagamento nei Bike Box e di prendere la metropolitana per le distanze più lunghe. A metterla in atto la deliberazione di Giunta n. 259/2020 con la quale Roma Capitale ha individuato e finanziato la realizzazione di 40 hub multimodali gestiti da Atac. Si tratta nello specifico di nodi di interscambio tra la bici e il trasporto pubblico, per un totale almomento di 408 posti dotati di tecnologie di videosorveglianza.

Bike Box a Roma: in quali stazioni della metro si trovano

Laurentina: sono 30 in un locale chiuso della stazione, con accesso indipendente da via Luca Gaurico e dalla stazione metro stessa;

Quanto costano e come funzionano i Bike Box a Roma

Per usufruire del servizio Bike Box è necessario registrarsi ed è gratuito per chi ha abbonamento Metrebus. Per chi invece non è abbonato il costo è di 2 euro e il pagamento si può effettuare tramite carta di credito. Ogni iscritto potrà associare al proprio account fino a tre utenti al di sotto dei quattordici anni. Il box si può aprire e chiudere da remoto grazie a un'app per permettere all’utente di parcheggiarla al sicuro. La chiura della porta viene segnalata sempre allo smartphone, in questo modo l'utente sa che la bici è dentro e che nessuno può toccarla tranne lui al suo ritorno. Il sistema è dotato di videocamere di sorveglianza. Tramite l'app è possibile conoscere quale sono i bike box disponibili più vicini alla nostra posizione, informazioni su eventuali chiusura delle stazioni metro o di bike box fuori servizi.