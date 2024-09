video suggerito

Biglietto Atac a due euro, spunta l’ipotesi Rocca: “Costo da valutare in base al reddito” Verso l’aumento del biglietto per i mezzi pubblici a due euro, il governatore del Lazio Rocca propone una soluzione in base al reddito: “Per alcuni anche 50 centesimi fanno la differenza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si continua a parlare dell'aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici a Roma. Il prezzo del ticket, che oggi costa 1,50 euro, potrebbe presto crescere e arrivare a toccare i due euro. È quanto ribadito anche dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Siamo costretti, non sono arrivate risorse aggiuntive dal governo", ha dichiarato.

Non ha tardato ad arrivare anche il commento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che ha avanzato una proposta per aiutare le famiglie in difficoltà e far variare il prezzo del biglietto in base al reddito percepito. "Io un biglietto da due euro me lo posso permettere, ma per molti anche questi cinquanta centesimi possono fare la differenza", ha spiegato.

Nel frattempo per la giornata di domani, mercoledì 11 settembre, è atteso un incontro in Regione con i sindacati per cercare di chiarire i possibili scenari sull'aumento del Bit. Eccone alcuni.

La richiesta al ministero dei Trasporti

L'auspicio del sindaco e del governatore è quello che dal ministero dei Trasporti, Matteo Salvini sostenga la Capitale, concedendo ulteriori finanziamenti anche in vista del prossimo Giubileo, all'inizio del quale mancano pochi mesi. Un incentivo potrebbe essere anche il fatto che il Lazio compartecipa alla spesa del fondo nazionale del trasporto pubblico.

Verso il Giubileo: l'ipotesi dei prezzi diversi fra cittadini e turisti

Non soltanto in base al reddito, fra le tante ipotesi che vengono prese in considerazione anche la possibilità di "lavorare sul codice fiscale" quando si fa il biglietto. Una possibilità, infatti, sarebbe quella di valutare un prezzo diverso fra un "ticket di cittadinanza" per i cittadini e le cittadine della capitale e un biglietto apposito da riservare ai turisti, con una tariffa piena. "Potremmo pensare ad una soluzione di questo tipo, soprattutto durante il Giubileo, con tutti gli oneri che comporta", ha aggiunto.