Beautiful, dove è stata girata la soap di Canale 5: i luoghi e le immagini del set a Roma Tra i personaggi che compariranno negli episodi romani di Beautiful in onda dal 9 novembre 2024 su Canale 5 ci sono Ridge (Thorsten Kaye), e Brooke (Katherine Kelly Lang. Tra i luoghi del set Piazza Navona, il Colosseo e il Giardino degli Aranci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Gli attori della soap Beautiful al Colosseo (La Presse)

Sei episodi della soap opera statunitense Beautiful sono girati a Roma. Gli episodi romani andranno in onda da sabato 9 novembre 2024 alle ore 13:40 su Canale 5, ma le riprese con gli attori in città sono avvenute a maggio 2023. Tra i luoghi del set di Beautiful a Roma ci sono le mete iconiche: Piazza Navona, il Colosseo, il Pantheon, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi il Giardino degli Aranci, il cannone del Gianicolo.

La soap è ampientata a Roma per la prima volta in trentasei anni, tra i personaggi che compariranno negli episodi romani ci sono Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson). Ci saranno anche delle guest italiane come Andrea Bocelli, Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni. Beautiful sta per raggiungere le 9000 puntate.

Per quanto riguarda le anticipazioni, i personaggi di Beautiful sono prossimi alla partenza per l'Italia. Liam chiede a Hope di escludere Thomas dal viaggio, ma lei non lo ascolta. Brooke spera che il tempo che stanno per trascorrere a Roma, una delle città più romantiche del mondo, possa riavvicinarle Ridge. Anche Katie e Donna sperano che il viaggio a Roma, possa far riavvicinare Ridge alla sorella. Il viaggio in Italia della delegazione Forrester è per la sfilata della linea "Hope for the Future".

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang)

Liam deciderà di raggiungere Hope nella Capitale grazie al jet privato di Bill per farle una sorpresa e la vedrà baciare Thomas. Ridge e Brooke faranno una passeggiata insieme durante una pausa dagli impegni di lavoro, tra i luoghi iconici di Roma. Brooke gli dichiarerà il suo amore ma lui deciderà di non tornare insieme a lei, pur dicendole che continuerà ad amarla per sempre.

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noel) a Piazza Navona

Piazza Navona è la location centrale degli episodi romani, dove verrà presentata la sfilata "Hope for the Future". Hope e Brooke sono immortalate con i meravigliosi modelli di punta della stagione e la sfilata sarà un successo, molto apprezzata anche dalla stampa. Anche Hope e Thomas come Brook e Ridge faranno una passeggiata tra i luoghi più belli di Roma, per festeggiare la riuscita dell'evento.

Ridge (Thorsten Kaye) e Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel) nella Villa Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta

Ridge, Brooke e Carter faranno una passeggiata nella Villa Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, dove Brook si perderà mentre Ridge guarderà attraverso la celebre serratura. Roma è solo l'ultima di una serie di tappe italiane che si sono susseguite nel corso degli anni in cui Beautiful non si è mai interrotta. Prima il cast ha girato al lago di Como nel 1997, a Venezia nel 1999, a Portofino nel 2002, e in Puglia nel 2012.