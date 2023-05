Bayer Leverkusen-Roma, i giallorossi sono in finale di Europa League e sperano di festeggiare ancora Bayer Leverkusen-Roma finisce zero a zero: i giallorossi sono in finale di Europa League e la capitale viene travolta dalla gioia dei tifosi.

A cura di Beatrice Tominic

Le prime grida sono arrivate al fischio del novantesimo minuto, ma la gioia è esplosa soltanto quattro minuti dopo, una volta concluso il tempo di recupero. Urla in lontananza. In alcuni quartieri si sono sentiti anche i fuochi d'artificio. Così, anche chi non ha assistito alla partita ha capito che è finita. E che a vincere è stata la Roma. Non una partita carica di emozioni, ma una giocata e conclusa sullo zero a zero: quel tanto che basta per aggiudicarsi la la finale di Europa League del prossimo 31 maggio contro il Siviglia. La partita, trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, si è disputata alle ore 21 di stasera alla BayArena a Leverkusen, in Germania, ma i festeggiamenti sono tutti nella capitale.

I festeggiamenti nella capitale

Sono passate le 23 quando la capitale si è risvegliata per festeggiare la promozione. C'è chi è uscito con la macchina per festeggiare con gli amici e, percorrendo la strada ha iniziato a suonare il clacsona all'impazzata. Chi si è dato appuntamento in un pub per il secondo tempo da vedere insieme al gruppo portafortuna e chi, dopo un urlo davanti al divano, si è riaddormentato dopo un sorso per festeggiare. Ognuno a modo suo sta aspettando il prossimo appuntamento, nella speranza di una doppietta con il trofeo vinto lo scorso anno.

La mente, infatti, è subito tornata ai caroselli e alle sfilate in automobile dello scorso anno, quando, in questo stesso periodo, i tifosi giallorossi sono scesi in piazza per celebrare la tanto sperata, quanto attesa, vittoria. Avevano invaso strade con fumogeni giallorossi, magliette bordeaux da collezione, sciarpe gialle e rosse, sorrisi e lacrime di chi cresce e continua a crescere con lo sport. Dopo lo scudetto del 2001, lo scorso anno per i tifosi della Roma è ricominciata la voglia di vincere e festeggiare i traguardi della propria squadra: che dopo la Conference League siano pronti per un altro successo? È quello che buona parte della città, già scesa in piazza anche questa sera, si augura.