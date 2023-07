Barcolla per strada perdendo sangue dalla testa: colpito dallo sparo di un’arma ad aria compressa L’uomo è stato notato da due passanti che hanno allertato i soccorsi: la ferita, di striscio, è stata causata da un’arma ad aria compressa: 10 giorni di prognosi.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Tor Sapienza"

È successo nella serata dello scorso sabato, primo luglio 2023: una coppia stava passeggiando su via Giuseppe Rosati, in zona Tor Sapienza, quando si è accorta della presenza di un uomo che stava barcollando lungo la strada. Proprio all'incrocio con la piazzetta, i due hanno notato l'uomo: aveva la testa sporca di sangue. Allarmati, hanno immediatamente allertato le autorità che in breve tempo hanno raggiunto la zona per soccorrere l'uomo. A colpirlo, lo sparo di un'arma a piombini.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta arrivati nella zona di via Prenestina, le forze dell'ordine hanno individuato l'uomo in breve tempo e lo hanno soccorso. Arrivato in ospedale, i medici e gli infermieri gli hanno curato le ferite che aveva riportato sulla testa, dove è stato colpito di striscio, stimando una prognosi di 10 giorni.

Agli agenti della polizia di Stato ha raccontato di essere stato aggredito e successivamente colpito mentre si trovava per strada, lungo via Prenestina, non molto distante dal centro sportivo di Tor Tre Teste. Nel circolo, però, nessuno avrebbe sentito spari o notato qualcosa di strano. Una volta raggiunto il luogo indicato dall'uomo, gli agenti hanno cercato tracce ed elementi nella zona, senza riuscire, però, a trovare qualcosa di rilevante. A colpirlo, probabilmente, uno sparo vagante emesso da un'arma ad aria compressa: continuano le indagini.

Gli utenti su Facebook: "In piazzetta ho visto del sangue"

L'arrivo delle volanti della polizia ha attirato l'attenzione dei e delle residenti che hanno iniziato a chiedersi cosa stesse accadendo all'interno dei gruppi di Facebook. "Qualcuno sa che è successo su via Giuseppe Rosati all'incrocio della piazzetta? Da stasera alle 23 e qualcosa c'è la polizia: gli agenti non fanno girare su suddetta via dall' incrocio della Piazzatta con via De Andreiis", chiede un utente. E, qualche riga più in basso c'è chi commenta allegando una foto con un muretto sporco di sangue (foto in apertura).