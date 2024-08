Bara sotto casa di Tiziana Ronzio, che lotta contro l’illegalità: “Non ho paura, vado avanti”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

"Toccare allacci abusivi, case e droga non aiuta ad avere amicizie che ti vogliono bene. Ma il mondo deve prendere una strada diversa, che purtroppo in questi anni ha fatto dei grandi sbagli di sottovalutare il problema dell'abbandono". Sono le parole di Tiziana Ronzio, la presidente dell'associazione contro l'illegalità Torpiùbella a Tor Bella Monaca, che ieri ha trovato una bara sotto casa. "Ieri ho avuto la solidarietà di molte persone, che in questi anni ho avuto al mio fianco – scrive Tiziana in un post fiume su Facebook – Troppe persone che scriverle tutte sarebbe troppo complicato. Ma ci tengo a dire grazie alla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, al vice prefetto Orlandi. I carabinieri, perché non ci sono parole adeguate: vigilanza dinamica, scorta hanno permesso di continuare la dove cedevo alla stanchezza emotiva. Ho trovato una famiglia allargata di persone, che hanno fatto scudo in situazioni spesso difficili da gestire. Dal più alto incarico all'ultimo arrivato, grazie a tutti veramente".

Tiziana Ronzio ha trovato una bara sotto casa

L'episodio risale alla mattinata di ieri, domenica 25 agosto. Una bara nera è stata trovata sotto casa di Tiziana Ronzio, vicino ai cassonetti dell'immondizia. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia scientifica, che hanno sequestrato la bara e cercano di risalire agli autori del gesto.

Solidarietà a Tiziana Ronzio

La notizia del gesto intimidatorio nei confronti di Tiziana Ronzio si è diffusa nelle ore successive e sono tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati da parte della politica, dell'associazionismo e dei cittadini. "Tiziana è un simbolo prezioso di legalità per la comunità di Tor Bella Monaca e per tutti noi – commenta tra gli altri l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative e presidente del Forum sui beni confiscati di Roma Capitale, Tobia Zevi – La voglia di riscatto e di denuncia contro la criminalità organizzata, il coraggio e la perseveranza che hanno contraddistinto il suo operato, in anni difficili, non saranno scalfite dalla paura di un ennesimo gesto ignobile nei suoi confronti. Ma non solo, Tiziana Ronzio è stata in prima linea nel condurre una battaglia di valore per l’edilizia residenziale pubblica nei quartieri, un impegno per cui siamo profondamente grati. Continueremo a essere al suo fianco e al fianco dei tanti cittadini onesti che si battono ogni giorno con la società civile per vivere in una città migliore, contro violenza e abusi. Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine, affinché si faccia al più presto luce su quanto accaduto".