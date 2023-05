Bandiere blu 2023 nel Lazio, l’elenco delle spiagge: Gaeta e Sperlonga i comuni più premiati L’elenco delle spiagge bandiera blu 2023 nel Lazio: sono 10 i comuni premiati per le loro spiagge dalla ong danese Fee (Foundation for Environmental Education). Anche quest’anno, però, restano fuori le isole della regione.

A cura di Beatrice Tominic

Sono dieci i comuni premiati per la bellezza delle loro spiagge con il riconoscimento di Bandiera Blu dalla Fee (Foundation for Environmental Education). Per la trentasettesima edizione tornano i riconoscimenti dell'ong danese, che ogni anno premia le spiagge migliori per la qualità dell'acqua e i servizi offerti sia ai residenti che ai visitatori, come riporta la Repubblica. Ad assegnare i premi, non ai comuni ma alle singole spiagge, è stata una giuria nazionale. Oltre alle spiagge, però, sono stati premiati anche i migliori approdi. Nella regione Lazio se ne contano due: a Gaeta la Base Nautica intitolata a Flavio Gioia e a Sperlonga, con l'omonimo porto.

L'elenco delle bandiere blu 2023 nel Lazio

Le località premiate per le loro spiagge, invece, si riconfermano le stesse dello scorso anno. Anzio, con la sua Riviera di Levante, Riviera di Ponente e Lido di Lavinio e Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano, con la spiaggia in via della Rena sono le due località premiate in provincia di Roma. Quelle in provincia di Latina, oltre alla stessa città di Latina con la sua spiaggia di Latina Mare, sono Fondi e Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e, per concludere, Gaeta.

In particolare sono state premiate la Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro) a Fondi; il Lungomare a Sabaudia, la spiaggia del Litorale a San Felice Circeo e le spiagge di Levante e Ponente a Terracina. Le più premiate, invece, sono i comuni di Gaeta e Sperlonga entrambe con quattro spiagge: Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano nel primo caso e Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo nel secondo.

Resta priva di spiagge premiate, invece, la terza provincia laziale che si affaccia sul mare, quella di Viterbo.

Il borgo di Sperlonga e la sua spiaggia di Levante.

Nessuna spiaggia premiata sulle isole del Lazio

Anche quest'anno, nessuna isola laziale è stata insignita del premio per le sue spiagge: lo scorso anno fu ritirata l'unica presente a Ventotene dopo che, l'anno precedente, l'avevano invece conquistata i comuni di Minturno, con la sua Spiaggia di ponente e Fondi, con le sue Sant'Anastasia – Capratica (Spiaggia Levante) e Torre Canneto – Rio Claro (Spiaggia Ponente). L'anno prima ancora, nel 2020, era stata la volta di Anzio che oggi resta presente con le sue Riviera di Levante e Riviera di Ponente.