Bambini travolti da un’auto a L’Aquila: i tre piccoli arrivano al Gemelli e al Bambino Gesù di Roma Tre dei bimbi travolti dall’automobile a L’Aquila sono stati trasportati negli ospedali romani: due si trovano al policlinico Gemelli e un altro all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

A cura di Beatrice Tominic

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù (La Presse)

Sono stati portati d'urgenza a Roma i bambini rimasti gravemente feriti oggi a seguito dell'incidente che è avvenuto nella scuola dell'infanzia Primo Maggio de L'Aquila. Un'automobile ha travolto improvvisamente i piccoli che stavano giocando in giardino, uccidendone uno e ferendone gravemente altri quattro, tutti di età compresa fra i 3 e i 5 anni.

Di questi bimbi feriti, tre sono stati portati negli ospedali romani, come ha dichiarato in una nota anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio: “Sono arrivati a Roma i bambini coinvolti nell’incidente avvenuto presso un asilo a L’Aquila. Due sono stati portati al Policlinico Gemelli e uno all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e i nostri professionisti stanno assicurando l’assistenza. Sono in costante contatto con le Direzioni per seguire l’evoluzione clinica dei piccoli pazienti”.

Le condizioni dei piccoli

Le prime ad arrivare negli ospedali romani, sono state due bimbe, entrambe di 4 anni, che adesso sono ricoverate negli ospedali pediatrici del policlinico Gemelli. La prima, stabile in respiro spontaneo ha eseguito una TAC Total body e, fortunatamente, le sue condizioni possono essere considerate non gravi. Anche la seconda si trova in condizioni stabili e in respiro spontaneo, ma ha riportato una frattura osso temporale ed ematoma sottodurale: adesso si trova in prognosi riservata.

Leggi anche Ponte Aniene diventa memoriale Ugo Forno: il partigiano bambino morto a 12 anni avrà un monumento

L'ultimo ad arrivare nella città di Roma è il piccolo paziente che è stato portato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il bimbo, che appare vigile e cosciente e che ha 4 anni, è arrivato in ospedale alle ore 20.15 ed è subito stato inserito nell'Area Rossa dell'ospedale, dove vengono portati i bambini in codice rosso. La diagnosi d'ingresso è quella di politrauma da investimento, con pneumotorace destro e contusioni polmonari: la prognosi è riservata.

L'incidente

Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, subito dopo pranzo, verso le ore 14.30, quando i bambini si trovavano a giocare in giardino. L'automobile in sosta, una Volkswagen Passat di proprietà di un genitore che stava andando a prendere un bimbo a scuola, avrebbe sfondato la recinzione esterna dell'asilo e sarebbe arrivata addosso ai piccoli, mentre stavano giocando. I bambini travolti dall'automobile sono cinque, uno dei quali è morto poco dopo essere investito, mentre veniva soccorso. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, a cui si è aggiunto anche l'elisoccorso.

Inizialmente trasportati all'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese, ma le condizioni si sono mostrate tali da richiedere il trasferimento in una struttura più attrezzata come, appunto, gli ospedali romani in cui sono stati accolti i piccoli questa sera.