Bagno di gruppo di notte nella Fontana di Trevi: in sei si tuffano e arrampicano sul monumento La Fontana di Trevi è stata di nuovo presa di mira nella notte di domenica. Gli agenti hanno multato per duemila euro complessivi 4 turisti che hanno fatto un bagno di gruppo e due ragazzi italiani che si sono arrampicati sul monumento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Bagno di gruppo e arrampicate su quella che tutto il mondo invidia all'Italia ed è una delle vasche monumentali più belle che esistono. Il comportamento non solo di alcuni turisti, ma anche di italiani, non è sfuggito agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno multato sei persone, cper una cifra complessiva di duemila euro. Ad essere presa di mira come purtroppo non raramente accade è la Fontana di Trevi.

Quattro turisti sorpresi a fare il bagno nella Fontana di Trevi

I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno nel cuore del centro storico della Capitale. Erano circa le ore 2 quando quattro turisti di età compresa tra i venticinque e i trenuno anni sono entrati nella Fontana di Trevi per farsi il bagno. Pochi istanti di goliardia che gli sono però costati cari: i vigili urbani del I Gruppo Centro Storico li hanno visti e raggiunti, facendoli subito uscire fuori dalla vasca. Per loro la multa è stata di 450 euro ciascuno, come stabilisce il Regolamento di Polizia Urbana.

Due ragazzi bloccati mentre si arrampicano sul monumento

In un secondo momento, sempre nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno le pattuglie in servizio di vigilanza nell’area di Piazza di Trevi hanno bloccato altri due ragazzi, questa volta italiani, per aver cercato di arrampicarsi sul monumento. Anche in questo caso, tutti e due, un uomo e una donna, sono stati sanzionati per una somma complessiva di 500 euro. I due interventi fatti dai vigili si inseriscono nell’ambito dei controlli svolti nelle aree di maggior interesse turistico a tutela del patrimonio storico e artistico della Capitale.