Badante ubriaca picchia 90enne disabile: il figlio vede tutto dalle telecamere e chiama i carabinieri

Ha maltrattato l'anziana di cui si sarebbe dovuta prendere cura, provocandole traumi e ferite in diverse parti del corpo. I carabinieri di Cisterna di Latina hanno arrestato in flagranza di reato una badante per maltrattamenti aggravati dal fatto di averli compiuti nei confronti di "una persona portatrice di handicap, in situazione di gravità" secndo la legge 104/1992. Si tratta di una donna di trentaquattro anni originaria dell'Europa dell'Est, che era regolarmente assunta dalla famiglia dell'anziana con un contratto. Vittima delle violenze è una novantenne disabile residente nel Comune di Cisterna di Latina, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche in ospedale, per le percosse ricevute.

Il figlio assiste in diretta all'aggressione dalle telecamere

I militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato la badante lunedì scorso 24 giugno. Sono intervenuti dopo la chiamata del figlio dell'anziana, che ha chiesto loro aiuto attraverso il Numero Unico delle Emergenze 112. A rispondergli è stato l’operatore della centrale operativa del Reparto territoriale carabinieri di Aprilia, che ha mandato immediatamente sul posto una pattuglia della locale Stazione Carabinieri. L'uomo era preoccupato e ha chiesto l'intervento dei carabinieri perché ha assistito "in diretta" alle telecamere di videosorvegliaza installate nell'appartamento, che la badante aveva aggredito sua madre.

La badante era ubriaca

I carabinieri intervenendo in flagranza di reato, hanno trovato la badante ubriaca, molto agitata, che ha inoltre provato ad aggredire la novantenne soccorsa dal figlio. L'hanno bloccata e arrestata per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravato poiché commesso in danno di persona con disabilità e resistenza a Pubblico Ufficiale, portandola via. Nell'abitazione è giunto anche il personale sanitario, che ha preso in carico l'anziana e l'ha trasportata all'ospedale di Latina. La paziente ha riportato vari traumi al volto e al corpo ed è stata sottoposta alle cure del caso.