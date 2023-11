Azzannata un pitbull a Tarquinia, 15enne perde parte dell’avambraccio Ha perso parte dell’avambraccio la 15enne azzannata dal pitbull del vicino di casa. Le ferite erano troppo gravi e profonde, i medici hanno deciso di amputarlo.

La ragazzina di quindici anni azzannata dal pitbull Amstaff del vicino di casa a Tarquinia ha perso parte dell'avambraccio. I medici sono intervenuti sulle ferite provocate dai denti del cane, in parte talmente gravida richiedere purtroppo l'amputazione di una porzione dell'arto. L'episodio risale alla domenica 19 novembre scorso nel Comune in provincia di Viterbo.

Vittima un'adolescente, che è rimasta gravemente ferita e si trova ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Ad occuparsi di lei fin dai primi momenti del suo arrivo in ospedale è stata un'équipe medica, che ha tentato il possibile per salvare completamente l'arto. Per una parte dell'avambraccio però non sarà possibile e hanno sottoposto la paziente ad un intervento chirurgico.

Il proprietario del pitbull indagato per omesso controllo

Secondo le informazioni apprese il proprietario del cane risulta indagato per presunto omesso controllo. Un quadro che si potrebbe ulteriormente aggravare quando e se i famigliari della quindicenne decideranno di sporgere denuncia per lesioni. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Civtavecchia, che sta svolgendo le verifiche del caso. Secondo quanto ricostruito al momento dell'aggressione era primo pomeriggio, circa le ore 15, la giovane era nel giardino condominiale quando il cane le si è scagliato contro, mordendola.



Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una giovane gravemente ferita da un cane, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici l'hanno presa in carico e trasportata in codice rosso al Gemelli. Il pitbull da quanto si apprende ora si trova al canile di Viterbo e la Asl veterinaria valuta se procedere con l'abbattimento.