Auto si ribalta a Roma, incidente davanti alla chiesa a Monteverde: intervengono vigili del fuoco e ambulanze

Paura a Monteverde vecchio dove un’automobile si è ribaltata in mezzo alla strada davanti alla chiesa di Regina Pacis. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e caschi bianchi.

L’incidente davanti alla chiesa a Monteverde, foto inviata dai lettori a Fanpage.it.

Paura a Monteverde vecchio dove, nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 18, un'automobile si è ribaltata in mezzo alla strada davanti alla chiesa di Regina Pacis, in piazza Rosolino Pilo. A segnalare l'incidente a Fanpage.it alcuni lettori. "Stavamo facendo una passeggiata nel quartiere quando abbiamo visto le sirene delle ambulanze che hanno attirato la nostra attenzione, ci siamo preoccupati. E abbiamo visto l'automobile ribaltata su un fianco", hanno raccontato.

I rilievi degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde sul posto sono appena iniziati: i caschi bianchi sono arrivati non appena scattato l'allarme, verso le ore 17.30. È ancora troppo presto per dire cosa sia successo con certezza.

La dinamica dell'incidente: auto si ribalta a Monteverde

La segnalazione, come anticipato, è arrivata da alcuni lettori di Fanpage.it poco dopo le 17.30 di oggi, sabato 10 gennaio 2026. "Abbiamo visto le sirene accese, ci siamo avvicinati e abbiamo visto i vigili del fuoco intorno all'automobile. Non sappiamo cosa sia successo, ma poco distante c'era un'altra macchina con la parte posteriore rovinata, forse è stata urtata da quella ribaltata. Ma ancora non sappiamo niente". Impossibile ancora dire cosa sia accaduto.

Sul posto, dove si trovava l'automobile, una Peugeot 2008, sono arrivati gli agenti del XII Gruppo Monteverde che hanno iniziato a svolgere i rilievi. Da chiarire anche la velocità a cui viaggiava l'automobile ribaltata: la via percorre il quartiere e il centro abitato, la chiesa e le scuole, che si trovano a pochi passi dal luogo dell'incidente. Nessuna ipotesi, però, è esclusa, neanche quella del malore per il momento. Ad avere la peggio, infatti, proprio l'uomo alla guida, portato d'urgenza all'ospedale San Camillo.

L'arrivo dei soccorsi a Monteverde

Oltre agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco che si sono messi immediatamente al lavoro per rimuovere l'automobile dal centro della strada e mettere in sicurezza l'intera zona. Al momento non si hanno altre informazioni sull'incidente né sulla dinamica con cui è avvenuto.