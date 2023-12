Auto prende fuoco davanti al Ministero dell’Aeronautica: conducente accosta e si mette in salvo Un’auto ha preso fuoco a pochi passi dal ministero dell’Aeronautica questa mattina: il conducente del mezzo, una Passat, ha fatto appena in tempo ad uscire prima che il veicolo fosse avvolto dalle fiamme.

A cura di Beatrice Tominic

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio.

Un incendio è scoppiato verso le 8.10 di questa mattina, lunedì 18 dicembre 2023, in via Piero Gobetti. Il rogo si è sviluppato a pochi passi dal ministero dell'Aeronautica: le fiamme hanno avuto origine all'interno di un'automobile che stava viaggiando in direzione di via Pretoriano e piazzale Aldo Moro.

L'incendio partito da un'automobile

L'automobile, una Volkswagen Passat, ha iniziato a riempirsi di fumo proprio in prossimità del ministero. Nell'abitacolo c'era solo fumo. Poco dopo l'automobile è stata avvolta dalle fiamme. Il conducente della Passat ha fatto appena in tempo ad uscire dalla macchina, prima che l'incendio si propagasse ovunque. Si era accorto del fumo che usciva anche dal motore. Ha fatto in tempo ad accostare e ad abbandonare la macchina a bordo strada prima di scendere. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone: non sono stati registrati intossicati o feriti. Subito dopo è scattato l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati i soccorsi, sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuta con pattuglie del II Gruppo Sapienza e i vigili del fuoco, che si sono attivati non appena arrivata la segnalazione.

I poliziotti hanno bloccato il traffico della zona per circa una trentina di minuti, per permettere le operazioni di spegnimento dell'automobile in fiamme e il ripristino completo della sicurezza nel tratto di strada coinvolto. Il tratto è rimasto chiuso al traffico dalle 8.20 alle 8.50 circa. Non appena concluso l'intervento, la circolazione è tornata regolare. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'originarsi delle fiamme.