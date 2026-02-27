Auto elettriche in Ztl a Roma, ora è ufficiale: dal 1° luglio 2026 pagheranno la metà del permesso

Ora è ufficiale: a partire dal primo luglio 2026 le auto elettriche pagheranno la metà dell'abbonamento annuale per accedere alla Ztl dei veicoli a Roma. Oggi la Giunta di Roma Capitale ha approvato il permesso annuale a pagamento per l’accesso negli orari di funzionamento della Ztl del centro storico e delle altre Ztl dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica. Il provvedimento dunque supera l’attuale regime di accesso gratuito per tutte le auto elettriche rivolto a tutti, cittadini e non. Le eccezioni riguardano i residenti e gli artigiani e altre categorie, per i quali l'accesso in Ztl dei veicoli resta sempre gratuito. Gli attuali titolari di autorizzazione riceveranno una comunicazione da Roma Servizi per la Mobilità con modalità e termini per richiedere il nuovo permesso.

"Il provvedimento rappresenta una misura di regolamentazione della mobilità cittadina, in linea con quanto già deciso da molte grandi capitali europee che hanno aggiornato le agevolazioni per i veicoli elettrici nelle aree centrali, tutelando i centri storici e garantendo un equilibrio tra sostenibilità ambientale e gestione dei flussi di traffico" ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. "Non è l’unico intervento per decongestionare il centro: stiamo intervenendo colpire le truffe legate ai falsi permessi per invalidi, e abbiano convocato un tavolo con le categorie per migliorare la modalità di consegna delle merci. Un centro storico liberato dal traffico e dal congestionamento e più vivibile è interesse di tutti. Chi amministra Roma ha il dovere di tutelare questo patrimonio dell’umanità" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Le auto elettriche nella Ztl a Roma pagheranno il 50% del permesso

Il permesso per le auto elettriche nella Ztl a Roma a partire dal primo luglio 2026 costerà il 50% di quello per i veicoli equivalenti a benzina o diesel, e sarà disponibile per tutti i possessori di auto elettriche e non solo per quelli abilitati a richiedere il permesso per il centro storico. La decisione di questa agevolazione nasce per mantenere comunque una posizione favorita nei confronti di questa tipologia di veicoli rispetto agli altri. La scelta di introdurre il pagamento è arrivata a seguito del forte aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici registrato negli ultimi anni nella Capitale: ben il 350% in quattro anni e aumentano ogni mese. Così come è cresciuto il numero di auto nella Ztl, per un totale che arriva oggi a circa 75mila, con una conseguente ripercussione su traffico e parcheggi.

Per chi resta gratuita la Ztl a Roma con le auto elettriche

Il permesso per accedere alla Ztl dei veicoli a Roma continuerà a essere gratuito dal primo luglio 2026 auto elettriche appartenenti a residenti, artigiani con laboratorio in Ztl, genitori che accompagnano figli nelle scuole del Centro storico, medici convenzionati, aziende ed enti che svolgono servizi di interesse pubblico o di emergenza con mezzi identificabili, per i servizi di car sharing.

Per i veicoli elettrici o a idrogeno il permesso costerà meno del 50%

Per le altre categorie che utilizzano veicoli elettrici o a idrogeno, il nuovo permesso annuale costerà poco meno del 50% di quello per veicoli a benzina o diesel. Per esempio, se costerà mille euro, per le tipologie di utenti che con un veicolo a alimentazione tradizionale pagherebbero 2.016, e 500 euro per quanti con un’auto non elettrica pagherebbero 1016 euro e 781 con un’auto ibrida.