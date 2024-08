video suggerito

Autista Cotral aggredita e afferrata per il collo da una passeggera a cui aveva chiesto il biglietto La passeggera è stata denunciata con le accuse di violenza, resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un'altra aggressione al conducente di un autobus vicino Roma. Questa volta l'autista di un mezzo Cotral è stata aggredita da una passeggera a Lanuvio, comune dei Castelli Romani a Sud della Capitale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato una donna per resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L'aggressione a bordo di un bus Cotral a Lanuvio

Stando a quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta nel corso della giornata di ieri. La conducente del bus Atac è stata aggredita da una donna, salita a bordo del mezzo in compagnia di un uomo. L'autista ha chiesto di mostrare un regolare biglietto per il viaggio, ma per tutta risposta è stata afferrata con violenza per il collo e le è stato anche danneggiato lo smartphone. La conducente del mezzo Cotral, comunque, è in buone condizioni di salute.

I due passeggeri sono stati identificati e denunciati

I militari intervenuti sul posto hanno immediatamente identificato e denunciato i due passeggeri. La donna è stata denunciata con le accuse di violenza, resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L'uomo, invece, è stato segnalato per aver violato un divieto di dimora nel comune di Lanuvio.