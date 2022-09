Auguri Peppa: il Settebagni festeggia i 100 anni della nonnina ultras Per la nonna ultras il Settebagni calcio ha organizzato una grande festa a cui hanno partecipato circa duecento persone.

Giuseppina Anzuinelli, conosciuta da tutti come ‘nonna Peppa' ha compiuto 100 anni e per lei il Settebagni calcio ha organizzato una grande festa a cui hanno partecipato circa duecento persone. Presenti anche i carabinieri della stazione di Settebagni, anche loro arrivati per omaggiare Peppa. Alla nonna ultras sono state donate anche due magliette da gioco della squadra con la scritta ‘nonna Peppa 100'.

Nata a Tolentino, provincia di Macerata, la signora Anzuinelli, riporta Roma Today, si è trasferita a Castel Giubileo all'età di 9 anni. I suoi nipoti hanno militato nel Settebagni e così, dal momento che la nonna non si perdeva una partita, è stata soprannominata ‘nonna ultras'. La signora è anche una ‘tifosissima' della Roma.

"Grande evento oggi al campo del A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO dove oltre 200 persone hanno partecipato alla festa per il 100 anni della nostra mitica NONNA PEPPA!Grazie a tutti coloro che hanno partecipato sia fisicamente che con il cuore.Ancora tanti, ma davvero tantissimi auguri alla nostra amata centenaria!!!TI VOGLIAMO BENE NONNA PEPPA", si legge sulla pagina Facebook della squadra.

Gli auguri del sindaco Gualtieri a nonna Peppa

Alla nonnina sono arrivati anche, come si vede nella foto, gli auguri da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Il sindaco di Roma Capitale e l'amministrazione capitolina sono lieti di formulare alla signora Giuseppina Anzuinelli, nata a Tolentino il 15 settembre del 1922 le più sentite felicitazioni in occasione del suo 100esimo compleanno", il messaggio stampato sulla pergamena e firmato da Roberto Gualtieri.