Atto vandalico al San Camillo nella notte: un piano si allaga e crollano dei controsoffitti Nella notte scorsa, fra domenica 30 gennaio e lunedì 31, sono stati lasciati aperti alcuni rubinetti all’interno dell’ospedale San Camillo: l’acqua ha allagato il piano e ha fatto crollare alcuni controsoffitti nel reparto di Radioterapia.

A cura di Beatrice Tominic

Screenshoot dal video.

Nella scorsa notte, fra la giornata di domenica 30 e lunedì 31 gennaio, l'ospedale San Camillo Forlanini, situato in Circonvallazione Gianicolense al civico 87, è stato bersaglio di alcuni vandali. Sul posto nella mattina di oggi si sono recati alcuni agenti della Polizia Locale per effettuare i controlli di rito. Nel corso della mattinata, però, è arrivato nell'azienda ospedaliera anche l'assessore alla Salute della regione Lazio Alessio D'Amato che, insieme al direttore generale Narciso Mostarda, ha verificato i danni alla struttura: una volta nell'edificio, hanno trovato un piano completamente allagato. A causa di questa grande presenza di acqua, sono crollati anche alcuni controsoffitti in Radioterapia. Secondo i primi controlli effettuati all'interno della struttura, nel corso della nottata alcune bocchette idriche sono state lasciate volutamente aperte: l'acqua uscita copiosa dai rubinetti ha allagato l'intero piano tanto da far crollare alcuni controsoffitti che si trovano nel reparto di Radioterapia.

La dichiarazione di Alessio D'Amato, assessore alla Salute della regione Lazio

"Un gesto vandalico vile di chi non vuole bene alla comunità professionale del San Camillo, che tanto sta facendo per sconfiggere il Covid e tutte le altre patologie”, ha dichiarato con una nota l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato in una nota.

Nel corso degli ultimi due anni, passati in piena pandemia, infatti, tutto il complesso ospedaliero che si trova in Circonvallazione Ostiense, fra i quartieri di Monteverde e Marconi, ha quotidianamente dimostrato il suo impegno verso i cittadini e le cittadine.