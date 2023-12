Attivisti per il clima di Ultima Generazione arrestati: per loro scatta l’obbligo di dimora Dopo tre notti trascorse in carcere, è stato convalidato l’arresto per i 12 attivisti: sono stati condannati all’obbligo di dimora per il blocco stradale di lunedì scorso sulla Roma-Civitavecchia.

Hanno trascorso tre notti in carcere i dodici attivisti e attiviste per il clima di Ultima Generazione dopo il blocco stradale di lunedì scorso, 4 dicembre, lungo la Roma Civitavecchia. Alcuni hanno incollato le loro mani all'asfalto, altri hanno rischiato di essere investiti. Tutti sono stati trasferiti prima di questura e poi in carcere.

Oggi sono stati ricevuti nell'aula giudiziaria a Civitavecchia: il loro arresto è stato convalidato. Per i loro atti di disobbedienza civile non violenta tutte le persone coinvolte sono state condannate all'obbligo di dimora. È caduta l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, ma resta quella di accusa di violenza privata.

Il commento degli e delle attiviste di Ultima Generazione

"Pagheremo noi il fatto di aver agito rispetto alla Costituzione Italiana, che sancisce il diritto per ogni cittadino in forma singola ed associata a manifestare pacificamente – scrivono in una nota – L’ironia vuole che la manifestazione fosse per onorare l’articolo 9 della stessa Costituzione che dichiara, lo vogliamo ricordare qui, di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Invece, il governo calpesta la carta costituzionale: mette noi sul banco degli imputati per lavarsi la coscienza dalle proprie responsabilità".

Nel pomeriggio di ieri la senatrice Ilaria Cucchi e la deputata Francesca Ghirra sono andate in carcere per incontrarli ed incontrarle. "Alla destra il dissenso fa paura, per questo gli attivisti sono un bersaglio – ha dichiarato a Fanpage.it una volta uscita la senatrice – Volevamo conoscere le condizioni di salute in cui si trovavano dopo l'arresto: dobbiamo smetterla di punire gli attivisti, ma iniziare ad ascoltarli".

La reazione degli attivisti arrestati

"Ci mettiamo la faccia, ci mettiamo in una posizione di vulnerabilità, restiamo aperti al dialogo e non usiamo la violenza – ha dichiarato la ventitreenne Beatrice dal carcere – Non cerchiamo uno scontro, ma un confronto". Soltanto dal confronto, hanno più volte dichiarato loro, si genera l'opportunità di cambiamento.