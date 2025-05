Attacco nella notte contro il centro sociale La Strada: fatta esplodere la porta d’ingresso

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Attacco esplosivo contro il centro sociale La Strada alla Garbatella. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio ignoti hanno fatto esplodere del materiale davanti il portone d'ingresso, distruggendolo in parte e affiggendo una bandiera con scritto "Quanno ve pare merde", e il segno di una falce e martello sbarrato. La firma è ‘Brigata T.'.

A denunciare l'episodio, l'ennesimo contro il centro sociale, sono stati proprio gli attivisti de La Strada. "Comunichiamo pubblicamente l'ennesimo attacco contro il Centro Sociale La Strada – dichiarano in una nota – Questa notte, tra il 14 e il 15 maggio, è stata distrutta una delle porte di ingresso dello spazio ed è stato avvertito il boato di una esplosione. Siamo parte di una comunità larga che ha dimostrato più volte in questi mesi di essere pronta a praticare solidarietà e i valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo nelle strade del nostro quartiere, come lo scorso sabato mattina durante la passeggiata nata per rispondere alla vandalizzazione dell'opera di Laika e della statua di Handala a Largo delle Sette Chiese, danneggiamento firmato con adesivi inneggianti l'estremismo nazionalista israeliano. Denunciamo questo ennesimo episodio, la reiterazione e il clima sempre più violento non solo nella nostra città, legittimato dal silenzio del governo sul massacro di Gaza e dalla continua e incessante predisposizione a discorsi d'odio e sopraffazione. Non ci faremo intimidire né sottostimiamo la gravità dell'accaduto di fronte a un'aggressione che colpisce una comunità orgogliosamente antifascista e che continuerà alla luce del sole a costruire solidarietà attiva e argine alla prevaricazione".

Chi sia stato a compiere quest'attacco contro La Strada, al momento non è ancora chiaro. Alcune persone hanno sentito un'esplosione, ma al momento non si avrebbero notizie di avvistamenti o persone sospettate di aver compiuto questo gesto. Che, data l'ora in cui si è verificato, non ha causato feriti.

"Esprimo profonda preoccupazione per il ripetersi di gravi episodi intimidatori contro il Centro Sociale La Strada, ultimo dei quali l'attacco esplosivo avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 maggio – ha dichiarato il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri -. Il Csoa La Strada rappresenta un bene comune prezioso per il nostro territorio e per l'intera città di Roma. Colpirlo significa attaccare una comunità intera che quotidianamente pratica solidarietà e cultura. Chiederemo con urgenza la massima attenzione da parte delle autorità competenti e degli organi di sicurezza per fermare queste incursioni notturne, caratterizzate da una modalità spregiudicata e allarmante, prima che possano verificarsi fatti ancora più gravi che mettano a rischio l'incolumità delle persone. Il Municipio VIII continuerà a vigilare e a sostenere chi costruisce spazi di partecipazione e inclusione contro ogni forma di violenza e intolleranza".