Ascia conficcata nel parabrezza dell'auto a Civitavecchia: indagano i carabinieri Si ritrova con un'ascia nel parabrezza dell'auto: il proprietario, con precedenti e noto alle forze dell'ordine, sporge denuncia contro ignoti per minacce.

A cura di Beatrice Tominic

L'ascia sul parabrezza dell'auto, foto da Welcome to Favelas.

Ha raggiunto l'automobile nella mattina di oggi, venerdì 9 agosto 2024. Stava per salire in macchina, ma sul parabrezza ha trovato un'ascia, conficcata nel vetro. È successo a Civitavecchia, nel litorale nord della capitale, nella zona del quartiere De Sanctis. Alla vista del vetro frantumato e dell'ascia incastonata, ha immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della caserma locale che hanno sequestrato l'auto e aperto subito le indagini.

La denuncia del proprietario dell'auto

Un'intimidazione in piena regola quella che ha colpito un cittadino di Civitavecchia oggi, nella mattinata di venerdì 9 agosto 2024. Il proprietario dell'automobile, ora posta dai carabinieri sotto sequestro, ha subito sporto denuncia contro ignoti per minacce e resta al vaglio dei carabinieri che stanno indagando per cercare di comprendere chi possa aver commesso un simile gesto e per quale ragione.

I precedenti del proprietario dell'auto

Mentre gli utenti sui social network commentano ironici con riferimenti a noti brand di riparazione di parabrezza e al più noto film Shining, in cui il protagonista, interpretato da Jack Nicholson, tenta di sfondare la porta armato proprio di un'ascia (c'è chi dice che una scena del genere l'ha vista solo nei film), si fa largo un'altra ipotesi sul caso.

Il proprietario della macchina che, sporgendo denuncia contro ignoti, ha dichiarato di non avere idea di chi possa aver compiuto un gesto del genere né per quale motivo, è da tempo un individuo ben noto alle varie forze dell'ordine locali, conosciuto nella criminalità locale. E non è escluso che questo elemento possa contribuire ad aprire nuovi scenari sul caso.