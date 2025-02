video suggerito

Ascensore crolla a Roma Termini: come sta l'operaio di 20 anni precipitato giù Terribile incidente a Roma, alla stazione Termini, dove nel pomeriggio di ieri un ascensore è crollato. Ferito gravemente un operaio di 20 anni: cosa sappiamo sulla vicenda.

A cura di Beatrice Tominic

I vigili del fuoco al lavoro dopo il crollo dell'ascensore a Roma Termini.

"Ci serviva un martello ed è andato a prenderlo. Non sappiamo cosa sia successo". E una volta entrato in ascensore l'operaio, un giovane di 20 anni, è precipitato giù. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 febbraio 2025, alla stazione Termini di Roma, verso l'ora di pranzo. L'allarme è scattato immediatamente. "Potrebbe aver avuto un malore, non lo sappiamo: sicuramente è un ragazzo intelligente, non fa sciocchezze", hanno spiegato a Fanpage.it alcuni colleghi del giovane che si trova ancora in condizioni critiche all'ospedale Umberto I.

Crolla ascensore a Termini: cosa è successo

Come anticipato, il terribile incidente è avvenuto a metà della giornata di ieri, giovedì 20 febbraio 2025. L'operaio, un ventenne originario di Acerra, stava lavorando con alcuni colleghi nei pressi del binario uno, quando è andato verso l'ascensore: "Ci serviva un martello ed è andato a prenderlo. Guidava il carrello, è una macchina fatta appositamente per entrare nell'ascensore", hanno spiegato a Fanpage.it i colleghi che lo hanno accompagnato in ospedale. Con loro, in breve tempo, sono arrivati anche gli amici più stretti e i familiari dalla Campania.

Una volta entrato nella cabina dell'ascensore, però, è precipitato giù per circa due piani, dallo zero al -2. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario che, una volta estratto il ventenne, lo hanno intubato e trasportato d'urgenza in ospedale, all'Umberto I, dove si trova ancora adesso.

L'ingresso della stazione Termini a Roma.

Come sta il giovane operaio ferito nel crollo dell'ascensore alla stazione Termini

Il giovane è stato immediatamente trasferito al policlinico Umberto I della capitale e preso subito in cura dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso. Fin da subito le condizioni in cui il ventenne è arrivato in ospedale sono apparse gravi. Secondo quanto appreso, il ventenne ha riportato la frattura di una vertebra per la quale dovrà essere operato e a cui si aggiungono ulteriori fratture, come quella all'omero e al femore. Secondo quanto dichiarato dall'ospedale stesso che lo ha in cura, il quadro resta complesso e la prognosi riservata, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Perché è precipitato dall'ascensore: cosa è successo

Mentre veniva soccorso il giovane, sono scattate immediatamente le indagini per cercare di chiarire cosa possa essere successo e i motivi del crollo. Sembra che il ragazzo non si sentisse bene da qualche ora, ai colleghi avrebbe detto di avere mal di testa. Ancora da chiarire, inoltre, se la cabina dell'ascensore si trovasse al piano o meno. E, in tal caso, le ragioni che hanno portato al crollo dell'ascensore. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal cunicolo, spetta agli agenti della Polfer fare chiarezza sull'accaduto.