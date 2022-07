Arriva la card ricaricabile per i mezzi Atac: dove acquistarla e quanto costa Nasce “+ Roma in tasca”, la card ricaricabile con i propri titoli di viaggio: viene emessa dalle nuove biglietterie automatiche e può essere ricaricata ovunque.

A cura di Beatrice Tominic

Può essere conservata e ricaricata in base al numero di viaggi da effettuare sui mezzi pubblici: si tratta della nuova carta ricaricabile di Atac "+Roma in tasca". Grazie alla tecnologia chip on paper, permette di semplificare il pagamento dei titoli di viaggio nella città di Roma e di conservare su un unico dispositivo elettronico tutti i titoli acquistati: si differenzia così da tutti gli abbonamenti esistenti e permette di poter avere con sé, in una sola carta, anche 12 biglietti da 100 minuti Atac.

Fino al 12 luglio le card saranno emesse gratuitamente, mentre dal giorno successivo, il 13 luglio, costerà 50 centesimi. La carta, che è ad uso personale, è la nuova sfida di Atac per semplificare i pagamenti e rendere l'acquisto del proprio titolo di viaggio più sostenibile.

Come funziona la card ricaricabile Atac

L'arrivo di questa nuova carta tecnologica, sancisce un nuova fase dell'azienda di Atac che continua a modernizzarsi e a digitalizzarsi sempre di più, trovando soluzioni smart per tutti i cittadini e le cittadine di Roma per semplificare gli strumenti di pagamento del biglietto della metropolitana o autobus. Il processo era già iniziato qualche tempo fa, quando è stato permesso l'accesso alla metropolitana utilizzando la propria carta di credito, grazie al sistema Tap&Go: entro la fine del 2022 anche tutta la rete di autobus, cioè la parte di Atac che viaggia in superficie, sarà attrezzata per offrire lo stesso servizio.

"L'obiettivo, oltre a migliorare l'esperienza di acquisto del cliente – hanno spiegato da Atac – è diminuire sempre più l'emissione di biglietti cartacei in favore dei pagamenti digitali, consentendo da un lato di ridurre i costi di gestione dall'altro di incentivare comportamenti più green e sostenibili."

Dove acquistare "+Roma in tasca", la nuova card di Atac

Per il momento è possibile acquistare la card soltanto in una delle nuove macchine emettitrici di biglietti, insieme ad una prima ricarica dei titoli di viaggio. Queste macchine si trovano in alcune delle stazioni della linea della metropolitana +++A B C+++ . Le prime nuove biglietterie automatiche installate prima dell'entrata nella banchina, da cui è possibile acquistare la carta ricaricabile, si trovano:+++ (elenco puntato)

Dove e come ricaricare la card

Diversamente, invece, la municipalizzata dei trasporti permette di ricaricare la carta non soltanto tramite le nuove macchinette che permettono l'acquisto della +Roma in tasca (ne saranno installate 100 entro la fine dell'anno), ma anche nei luoghi in cui, fino ad oggi, abbiamo sempre acquistato tutti i titoli di viaggio. È possibile comprare i propri titoli di viaggio nelle varie biglietterie Atac e negli oltre 1000 punti vendita del territorio, come bar tabacchi, edicole e tourist point, ma, ovviamente, anche direttamente dalla propria carta di credito.

I titoli di viaggio disponibili per ricaricare la propria card sono i titoli bit (i biglietti integrato a tempo), i biglietti turistici ROMA24/48/72 ore e la Carta Integrata Settimanale (CIS). Per gli altri tipi di abbonamento, invece, si può scegliere fra le altre opzioni della municipalizzata dei trasporti in base alle proprie esigenze.

È necessario ricordare, inoltre, che con la card può essere acquistato un solo titolo alla volta (bit esclusi) e, dopo l'utilizzo, sarà possibile ricaricarla con uno nuovo. Fanno eccezione, però, i biglietti dalla durata di 100 minuti e con costo di 1,50 euro: la ricarica in questo caso permette 2 bit, 5 bit e 10 bit per un totale di 12 bit.

Quanto costa la nuova carta ricaricabile di Atac

Per incentivare l'utilizzo di questa nuova opzione offerta di Atac, la card verrà emessa gratuitamente con la prima ricarica, mentre dal 13 luglio costerà 50 centesimi per acquisti inferiori a 7 euro, mentre resterà gratuita per quelli superiori (cioè tutti, fatta eccezione per i 2 bit) resterà gratuita.