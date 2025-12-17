Arriva il maltempo a Roma con rovesci e piogge, il meteo prima di Natale: le proiezioni del meteorologo

Quanto dura la pioggia a Roma e nel Lazio? Dobbiamo aspettarci un Natale grigio e piovoso? Fanpage.it lo ha chiesto al meteorologo Flavio Galbiati.

Pioggia a Roma e nel Lazio. Lo abbiamo visto nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre, caratterizzata dal maltempo. Perturbazione in corso in Italia, comprese Roma e Lazio. Ma il meteorologo tranquillizza: siamo giunti quasi alla fine della perturbazione e presto tornerà il sole. Più difficile, invece, avanzare ipotesi sulla giornata di Natale e sulle altre festività: ecco cosa potrebbe succedere secondo l'esperto meteo, il dottor Flavio Galbiati.

Tornano le piogge su Roma: le previsioni della settimana

Una giornata sotto la pioggia. È quello che la maggior parte di cittadini e cittadine di Roma e del Lazio si è trovata a vivere nella giornata di ieri. Cosa aspettarsi dopo una giornata di maltempo così?

"La perturbazione che si è trasportata dall'Italia esaurisce tutti i fenomeni in breve tempo – spiega a Fanpage.it il meteorologo Galbiati – Nel Lazio pioverà ancora poco, in particolare nella giornata di mercoledì 17 dicembre, sono previste poche piogge e soprattutto nelle zone interne". Gradualmente, invece, arrivano i miglioramenti anche nel resto d'Italia. Le piogge continueranno un po' di più al Nord Est con quota di neve però molto alta 1600 m.

Leggi anche Piano sicurezza per le feste a Roma, attenzione speciale su mercatini di Natale e ghetto

Quando tornerà il bel tempo sul Lazio e finirà la perturbazione

Insomma, il meteo promette bel tempo. "Questa perturbazione si allontana già da oggi e i venti di scirocco si indeboliscono – continua il dottor Galbiati – Per quanto riguarda i giorni successivi, sembra che ci siano un paio di giorni tranquilli, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre".

Una situazione che rischia di cambiare ancora, a causa di una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Africa tra la fine di venerdì 19 e sabato 20 dicembre. "Le perturbazione prenderà il Sud e le Isole, soprattutto, con rischio di forti piogge in Calabria e Sicilia. Ma anche al Nord un'altra perturbazione è in arrivo tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre, prima resta stabile con nuvole temperature sopra la media e qualche nebbia".

Perturbazioni che, però, difficilmente arriveranno a colpire la nostra regione dove il tempo resta stabile, in prevalenza con poche nuvole e temperature ancora oltre media.

Come sarà il tempo a Natale: le tendenze meteo a Roma

Ma la vera domanda che attanaglia molti è come sarà il tempo a Natale. Difficile dirlo. "Già nel weekend l'affidabilità è molto bassa. Oltre non ci si può spingere ragionevolmente", ammette Galbiati. Ma poi aggiunge: "Possiamo dire che sembra non arrivi freddo intenso, ma che, anzi, le temperature restino nella media o poco sopra". Addio al bianco Natale, in cui forse ancora qualcuno sperava.