Arrestato per droga il figlio dell’attore Stefano Sammarco, ecco dove nascondeva la cocaina Stando a quanto si apprende, i poliziotti del V Distretto Prenestino hanno trovato la droga nascosta all’interno del vano destinato all’airbag di un’automobile parcheggiata al Quarticciolo, Roma.

A cura di Enrico Tata

Manuel Sammarco, 23 anni, figlio dell'attore Stefano Sammarco, è stato arrestato dalla polizia a Roma con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il nascondiglio della droga: il vano dell'airbag

Stando a quanto si apprende, i poliziotti del V Distretto Prenestino hanno trovato la droga nascosta all'interno del vano destinato all'airbag di un'automobile. Vi erano nascosti oltre 3mila involucri di dosi di cocaina e crack, più di un chilo di sostanze stupefacenti.

Le forze dell'ordine, nel corso di un servizio anti-droga al Quarticciolo, periferia della Capitale, hanno seguito il 23enne che si stava muovendo a bordo di una moto. Arrivato in un parcheggio, ha aperto un'automobile e ha fatto alcune strane manovre all'altezza del cruscotto. L'operazione è stata ripetuta più volte e così gli agenti hanno deciso di intervenire e controllare. Accortosi della presenza delle forze dell'ordine, il giovane ha tentato di gettare la droga nella parte superiore del mezzo. Con sé il ragazzo aveva 310 euro in contanti e a casa oltre 3mila euro.

La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell'arresto. Il 23enne attualmente si trova nel carcere romano di Regina Coeli.

Chi è il padre, l'attore Stefano Sammarco

Stando a quanto si apprende, il padre, Stefano Sammarco, sta scontando una condanna a 11 anni in seguito a una maxi operazione dei Ros avvenuta nel 2014. In quel contesto furono arrestate persone legate al clan Molè di Gioia Tuaro e al clan Mancuso. Stefano Sammanco ha recitato in diversi film e fiction come ‘La squadra' e ‘Cinque'.