Arrestato Marcello Colafigli, boss della Banda della Magliana: a 70 anni gestiva lo spaccio in zona Arrestato a Roma Marcello Colafigli, l'ultimo boss della Banda della Magliana: gestiva le piazza di spaccio nel quartiere. In libertà vigilata, è il Bufalo di Romanzo Criminale.

A cura di Valerio Renzi

Nelle prime ore di oggi, martedì 4 giugno, è stato arrestato Marcello Colafigli, l'ultimo boss ancora libero e ancora in vita della Banda della Magliana. Nonostante avesse settant'anni e siano ormai passati decenni da quando il suo gruppo criminale era in auge, l'uomo gestiva ancora lo spaccio di stupefacenti in quel quartiere. Sotto si sé aveva infatti una quarantina di pusher che smerciavano la sua droga in quello che, quarant'anni fa, fu la rocca forte di Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis e Maurizio Abbatino. Nella nota serie tv e nel film Romanzo Criminale è il personaggio del Bufalo.

L'operazione ha portato alla notifica di 28 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, accusate a vario titolo di far parte di un'associazione criminale finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, di tentata rapina in concorso, tentata estorsione in concorso, ricettazione e possesso illegale di armi, procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale.

L'inchiesta che ha portato agli arresti di questa mattina ha preso il via nel giugno del 2020. Le indagini sono state dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e portate avanti dal Nucleo Investigativo dei carabinieri. L'organizzazione avrebbe gestito un traffico di droga nella zona della Magliana e sul litorale del Lazio. Colafigli era in grado di gestire importanti partite di droga, facendole arrivare direttamente dalla Colombia tramite la Spagna, grazie ai rapporti con con esponenti della ‘ndrangheta, della camorra, della mafia foggiana.

Al momento dell'arresto di questo mattina Colafigli, condannato con più ergastoli, si trovava in libertà vigilata. È stato considerato tra l'altro come il mandante dell'omicidio Enrico De Pedis detto "Renatino", l'ultimo e più potente boss della Magliana. È stato condannato anche per il sequestro e l'omicidio del Duca Massimo Grazioli Lante della Rovere, considerato l'atto fondativo della Banda della Magliana.