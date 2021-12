Arrestato e condannato a 5 anni di carcere per droga lo zio dei fratelli Bianchi Lo zio dei fratelli Bianchi è stato arrestato dai carabinieri di Colleferro per fatti di droga precedenti all’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

A cura di Enrico Tata

Lo zio dei fratelli Bianchi è stato arrestato dai carabinieri di Colleferro. L'uomo, stando a quanto si apprende, era già agli arresti domiciliari e oggi verrà trasferito nel carcere romano di Rebibbia. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi per un cumulo di pene per reati di droga. Gli investigatori precisano che i fatti contestati allo zio dei Bianchi non si riferiscono all'omicidio di Willy Monteiro Duarte e risalgono invece a diversi anni fa e quindi sono precedenti alla morte del ragazzo a Colleferro. Vito Bianchi, 54 anni, aveva chiesto l'affidamento al servizio sociale, ma il tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile il ricorso. Inoltre ha ritenuto il caso di Bianchi incompatibile con gli arresti domiciliari. Dovrà per questo scontare cinque anni di reclusione in carcere e pagare 20mila euro di multa.

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono accusati di omicidio volontario nei confronti di Willy. Il ventunenne di Paliano è stato massacrato a Colleferro la notte del 6 settembre 2020.