Arrestato Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo: è accusato del femminicidio della donna

È stato arrestato Claudio Carlomagno per il femminicidio di Federica Torzullo. Dalla caserma di Anguillara è stato stato portato nel carcere di Civitavecchia.

Federica Torzullo e Claudio Carlomagno

Claudio Agostino Carlomagno è stato arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo. Carlomagno è figlio dell'assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia Maria Messenio, alla quale il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo ha chiesto nei giorni scorsi di dimettersi. Intorno alle 17.30 diverse auto dei carabinieri da via Caduti di Nassiriya lo hanno portato nel carcere di Civitavecchia.

Insieme a suo padre, ha una ditta ad Anguillara, la Carlomagno Srl, che opera nel settore edile e del movimento terra. È proprio all'interno di uno dei terreni dell'azienda, in via Comunale di San Francesco, che stamattina è stato ritrovato il cadavere di sua moglie. Come appreso da Fanpage.it il primo riconoscimento è stato fatto sul posto grazie a dei braccialetti che la quarantunenne solitamente indossava.

L'avvocato di Carlomagno: "Voleva presentarsi in caserma"

"Confermo che il mio assistito è stato privato della libertà personale e poi portato in carcere di Civitavecchia in serata" ha detto telefonicamente ai giornalisti fuori dalla caserma l'avvocato di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli. Oggi Carlomagno non è stato interrogato, ma verrà sentito in sede dell'udienza di convalida dell'arresto, che il giudice delle indagini preliminari ha tempo di fissare tra un massimo di cinque giorni a partire da oggi.

"Credo che l'interrogatorio ci sarà, data la delicatezza della vicenda, già a tra tra domani e dopodomani, al più tardi mercoledì. In quella sede sarà il primo momento in cui Carlomagno sarà sottoposto ad interrogatorio con le garanzie difensive" spiega il legale. Carlomagno non si è presentato spontaneamente dalle forze dell'ordine stamattina, ma i carabinieri sono andati a prenderlo. "So che era sua intenzione presentarsi autonomamente in caserma e posso dirlo al di là di quali fossero le sue intenzioni, ma è stato arrestato prima".

Claudio Carlomagno non si è costituito, sono andati a prenderlo i carabinieri

Claudio Carlomagno a distanza di dieci giorni dalla scomparsa di sua moglie Federica Torzullo non si è costituito. Non si è recato in caserma spontaneamente, ma i carabinieri stamattina lo hanno raggiunto nel posto in cui sapevano di trovarlo, dopo il sequestro della villa in via Costantino 9. È rimasto nella caserma di Anguillara fino a circa le ore 17.30, poi scortato da diverse auto è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa che il gip del Tribunale di Civitavecchia fissi l'interrogatorio di garanzia. Ieri sera l'invito della Procura della Repubblica di Civitavecchia coordinata dal procuratore Alberto Liguori "a chi si è reso responsabile del grave fatto di rivolgersi ai carabinieri e di collaborare".