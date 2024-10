video suggerito

Arrestati dirigente Sogei e imprenditore per corruzione: sorpresi a scambiarsi 15mila euro Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Roma coordinata dalla Procura della Repubblica sui reati contro la Pubblica Amministrazione ha portato all’arresto di un dirigente di Sogei e un imprenditore per corruzione in concorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un dirigente di Sogei e un imprenditore sono stati arrestati per corruzione in concorso. La misura di custodia cautelare è scattata in flagranza di reato, nella serata di ieri, lunedì 14 ottobre a Roma. I due secondo le informazioni apprese sono stati sorpresi a scambiarsi 15mila euro, denaro poi sequestrato. Ad arrestarli sono stati i militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma. Sogei è la Società Generale d'Informatica S.p.A., un'azienda italiana che opera nel settore dell'ICT, Information and Communication Technologies, ossia tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione, come linee di comunicazione cablate e senza fili, computer, tecnologie audio-video e relativi software. È una società in house controllata al 100 per cento dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'inchiesta sui reati contro la Pubblica Amministrazione

L'intervento fa parte di un'inchiesta più ampia condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica. Un'indagine sui reati contro la Pubblica Amministrazione. I militari delle Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di sequestro nei confronti di alcuni pubblici ufficiali ed imprese.

L'accusa è di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei S.p.A., dal ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa. Tra i soggetti economici interessati dalle perquisizioni ci sono le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa.