Sarebbe un 34enne con problemi psichici l'uomo che questa mattina ha aperto il fuoco ad Ardea uccidendo una persona anziana e due bambini di tre e otto anni. A quanto si apprende, l'uomo già in passato avrebbe avuto comportamenti violenti nei confronti di altri residenti di Colle Romito, ed era appena rientrato a casa da un ricovero psichiatrico. Sono molte in questi momento le testimonianze di persone che hanno detto di aver già avuto a che fare il 34enne, che li aveva minacciati per futili motivi. E sempre per futili motivi sarebbe avvenuta la discussione che questa mattina ha portato alla sparatoria, con il tragico esito annunciato poco fa. L'aggressore in questo momento si è barricato in casa, sul posto sono presenti i carabinieri e i negoziatori che stanno provando a convincerlo a uscire dal villino disarmato. Il 34enne minaccia di sparare a chiunque si avvicini.