Apre lo sportello del contatore e viene travolto 60mila api: “Ho avuto paura, ma voglio salvarle” Ha aperto lo sportello del contatore ed è stato travolto dalle api. Riparatosi in macchina, non ha riportato grandi lesioni se non qualche puntura: “Ho avuto paura, ma voglio che siano salvate”.

A cura di Beatrice Tominic

Le api all’interno del contatore di Formello, foto dal profilo Facebook "Andrea Lunerti".

Ha aperto lo sportello del contatore ed è stato travolto da decine di migliaia di api: è successo a Formello, alle porte di Roma, nella zona nord. "Mi sono venute subito addosso, ho provato tanto dolore e ho avuto tanta paura, ma voglio che siano salvate", ha detto l'uomo.

A rendere noto quanto accaduto l'esperto zoofilo Andrea Lunerti sulla sua pagina di Facebook. "È salvo grazie alla macchina – ha raccontato lo studioso a il Messaggero – È riuscito a ripararsi correndo verso il veicolo, ha riportato qualche puntura, ha gli occhi e lo zigomo gonfio, ma poteva andare peggio: nessuno shock anafilattico e non è in pericolo di vita".

Il racconto dell'esperto

"Quella che ha vissuto Antonio è una delle situazione più pericolose in assoluto: è stata una vera fortuna che sia riuscito a trovare riparo nell'automobile – ha spiegato l'esperto zoofilo – In questa stagione il suggerimento è quello di controllare le pareti e i piccoli luoghi chiusi (proprio come il contatore delle utenze) prima di entrare o aprire. Se si nota una fuoriuscita di questi animali c'è da fare attenzione".

Secondo le prime analisi, la famiglia di api era presente nell'intercapedine d circa due mesi: ci è voluto più di due ore per aspirarle e portarle al sicuro: l'ultima volta che Antonio aveva aperto lo sportello era maggio e non c'erano ancora api.

"In questi casi il suggerimento è quello di coprirsi gli indumenti o altri oggetti per coprire occhi e parti delicata – ha consigliato – Inoltre è bene ricordarsi di allontanarsi lentamente: le api si rendono conto del pericolo e, pronte a difendersi potrebbero correrci dietro e pungerci". Secondo Lunerti, non converrebbe neppure ripararsi in acqua: "Aspettano la nostra uscita, poi ci colpiscono".

Lo sciame sul bauletto della moto

Non molto tempo fa, un altro sciame era stato notato in pieno centro a Roma, in via dei Baullari, a pochi passi da piazza Navona sopra al bauletto di una moto. Non si tratta di situazioni inusuali: queste situazioni avvengono quando lo sciame si sposta da un luogo all'altro prima di costruire un nuovo alveare. In questi casi l'unica cosa da fare è chiamare un apicoltore.