Apre l’Acquario di Roma all’Eur: 60mila iscritti all’evento Facebook, ma è una bufala Non c’è alcuna novità ufficiale sull’acquario ‘Sea Life’ del laghetto dell’Eur: non aprirà sicuramente a dicembre 2023. L’evento su Facebook è, purtroppo, una bufala.

A cura di Enrico Tata

Su Facebook stanno aumentando le condivisioni e le iscrizioni ad un vecchio evento creato nel 2022 per l'apertura dell'Acquario di Roma all'Eur. Un progetto nato addirittura negli anni '90 e mai portato a termine, nonostante le strutture del ‘Sea Life' siano quasi pronte per ospitare pesci e creature marine. I lavori sono cominciati nel 2008 e ancora oggi non è stata fissata una data per l'apertura.

Nonostante l'evento Facebook riporti una presunta data di inaugurazione fissata per l'8 dicembre 2023, la società Eur Spa smentisce ogni iniziativa in tal senso. Una data per l'apertura del nuovo acquario di Roma ancora non c'è e, forse, non ci sarà mai.

L'evento fu creato un anno fa, quando sembrava esserci stata un'accelerazione. L'ultima notizia ufficiale risale infatti a novembre 2022, quando l'amministrice delegata di Eur Spa, Angela Cossellu, aveva dichiarato in commissione capitolina Cultura: "Se va tutto bene vorremmo aprirlo per Natale 2023. I tempi non sono cosi larghi e stiamo facendo di tutto".

Leggi anche La bufala del nuovo Policlinico al posto dello stadio della Roma, ma i problemi ci sono eccome

In pratica, in questo consisteva la novità, la società Mare Nostrum, concessionaria dell'Acquario, "sta per firmare, come mi hanno confermato le parti, un accordo per cui cederà la totalità delle sue quote a un fondo inglese, il quale poi dovrebbe mettere a disposizione investimenti tali per cui ripartiranno i lavori dell’acquario. La famiglia Ricciardi, proprietaria di Mare Nostrum, non ha più la capacità finanziaria per terminare il progetto e ha bisogno di finanza, per questo ci sarà la cessione delle quote".

Il primo giugno del 2023 il presidente di Mare Nostrum ha svelato al quotidiano La Repubblica l'interessamento del fondo londinese Zetland Capital, che dovrebbe acquistare tutte le quote della società che ha già speso circa 120 milioni di euro per la costruzione del ‘Sea Life'. A dire la verità dell'interessamento del fondo inglese si parla da diversi mesi, ma di concreto ancora non c'è nulla. E per ora, ribadiamo, non c'è alcuna speranza in merito all'inaugurazione dell'acquario del laghetto dell'Eur: non aprirà a Natale 2023, sicuramente. Purtroppo i 60mila che hanno promesso di partecipare all'evento resteranno delusi.