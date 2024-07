video suggerito

Apre al pubblico la casa di Livia, il meraviglioso appartamento della moglie di Augusto: come visitarla Riapre al pubblico la casa di Livia al Palatino a Roma. L’appartamento della moglie dell’imperatore Augusto è visitabile tutti i giorni, martedì escluso, dalle 9.30 alle 18. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un importante restauro riapre al pubblico un'altra meraviglia di Roma antica: la casa di Livia sul Palatino. Si tratta di una ricca domus privata del primo secolo avanti Cristo, ritrovata nel corso di scavi archeologici risalenti all'ottocento. È stata attribuita a Livia, grazie al nome Iulia Augusta inciso su una tubatura di piombo. In sostanza questa casa viene considerata un appartamento riservato alla moglie dell'imperatore Augusto.

Si compone di un atriio quadrangolare su cui si aprono quattro stanze con pavimenti a mosaico e pareti dipinte, databili intorno al 30 avanti Cristo. Sono visitabili il triclinio e il tablino, la sala ricevimento, detta anche ‘sala dii Polifemo', perché sulla parete di fondo è raffigurato il ciclope che insegue la ninfa Galatea.

Sulla parete di destra, al centro, c'è Io rivolta verso Argo, il gigante dai cento occhi che la tiene prigioniera, mentre Mercurio arriva per liberarla. Il triclinio, cioè la sala da pranzo, conserva invece una straordinaria decorazione pittorica su fondo rosso cinabro, cioè il famoso rosso pompeiano.

La visita, si legge in una nota del Parco del Colosseo, "è arricchita da un intervento multimediale che accoglie il visitatore nella semioscurità, poiché gli ambienti si illuminano a rotazione per facilitarne la lettura: dall'atrio al tablino, per finire con il triclinio. Una voce narrante, cui si abbinano proiezioni, rivela le storie mitologiche raffigurate e sottolinea gli schemi pittorici degli affreschi. Sono cosi' fornite le chiavi di lettura per apprezzare la straordinaria bellezza delle pareti decorate e scoprire che le immagini dipinte rispondevano a un preciso programma voluto da Augusto".

Come visitare la Casa di Livia sul Palatino

La Casa di Livia è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 9.30 alle 18, con ultimo ingresso alle ore 17.30.

Si può accedere con questi biglietti:

Forum Pass SUPER

Full Experience

Membership Card