Anziano scompare a Barbarano Romano: ricerche dei vigili del fuoco in corso Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono alla ricerca di un anziano che si è perso nel parco regionale Marturanum a Bassano Romano.

A cura di Alessia Rabbai

Dalla pagina Facebook Parco regionale Marturanum

Sono ore di apprensione per un anziano scomparso a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo. Dell'uomo non si hanno notizie dall'ora di pranzo di oggi, domenica 4 febbraio. Le ricerche sono in corso, vigili del fuoco e forze dell'ordine stanno passando al vaglio il Parco regionale Marturanum, all'interno del quale pare si sia addentrato da solo a piedi per un'escursione e battono metro per metro.

I famigliari non riuscendo più a mettersi in contatto con lui hanno dato l'allarme. La speranza è che stia bene e che a breve venga ritrovato. Ulteriori accertamenti arriveranno nelle prossime ore.