Anziano malato di Alzheimer si allontana da casa: ritrovato dagli agenti della polizia locale Grazie agli agenti della polizia locale di Roma Capitale un anziano malato di Alzheimer è tornato a casa. Si era allontanato, ma i famigliari hanno potuto riabbracciarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Si era allontanato da casa e se ne erano perse le tracce. Sono stati momenti di preoccupazione nel primo pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio, per un anziano malato di Alzheimer, i famigliari non riuscivano più a trovarlo, né a mettersi in contatto con lui. Preoccupati, ne hanno denunciato la scomparsa, nella speranza che stesse bene e che tornasse presto a casa. A ritrovarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che lo hanno visto mentre si aggirava nei pressi dell'Altare della Patria, nel cuore del centro storico di Roma, e lo hanno riportato dai suoi cari.

Secondo le informazioni apprese erano da poco passate le 12, quando due agenti del I Gruppo Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale, hanno notato un uomo anziano, dall’aria spaesata. Indossava un pigiama e delle pantofole, camminava tra la folla di turisti e romani vicino all’Altare della Patria. Una volta avvicinato, le agenti hanno rassicurato l’uomo e, viste le alte temperature potenzialmente pericolose per la salute, lo hanno messo in sicurezza al riparo dal sole.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo aveva ottantadue anni ed era affetto dal morbo di Alzheimer. Corrispondeva alla persona per la quale la Centrale Operativa, poche ore prima, aveva diramato una nota di ricerca, in quanto i famigliari ne avevano denunciato la scomparsa. Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia, ma che grazie al pronto intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale si è concluso con il lieto fine. Contattati subito i famigliari, l'anziano è stato riaffidato a sua figlia, che lo ha raggiunto e riabbracciato.