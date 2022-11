Anziano di 83 anni preso a bastonate in testa dal figlio con problemi mentali: è grave Entrambi sono stati portati in ospedali: l’anziano per le bastonate in testa, il figlio perché in preda a una crisi. Sul posto sono intervenuti polizia e 118.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di ottantatré anni è stato aggredito a bastonate dal figlio, un uomo con problemi mentali che lo ha picchiato, mandandolo in ospedale. La vicenda è avvenuta a Roma, in un comprensorio non lontano dalla via Cassia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, che ha riportato la notizia, l'uomo ha aggredito il padre verso l'ora di cena, colpendolo più volte in testa con un bastone. L'anziano non è riuscito a difendersi, è caduto in terra mentre il figlio continuava a colpirlo. Un episodio tragico che spesso avvengono nelle famiglie con malati psichiatrici: a volte, infatti, gestirli è impossibile, soprattutto senza un'assistenza adeguata.

Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dai vicini che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento. Pensando al peggio, e conoscendo la delicata situazione di quella famiglia, hanno dato subito l'allarme provvedendo a contattare il 112. Le forze dell'ordine sono arrivate insieme all'ambulanza, che hanno portato l'83enne in ospedale in codice rosso per le ferite al capo. Anche il figlio è stato portato in ospedale perché in preda a una crisi: non è chiaro se questa sia la prima volta in cui, data la sua patologia, aggredisca l'anziano genitore di 83 anni.

Momenti di paura per l'83enne: data l'età e le ferite riportate, i medici hanno temuto per la sua vita. Nel corso della serata però, riporta sempre Il Messaggero, le sue condizioni sono migliorate e non è in pericolo di vita. Da capire se il figlio sia seguito da un centro che si occupa di malati psichiatrici e se la famiglia abbia qualche tipo di assistenza che possa supportarla in questa difficile situazione.