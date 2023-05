Anziani truffati per migliaia di euro in due anni: arrestati tre uomini che si fingevano i nipoti Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dagli agenti del commissariato San Giovanni con l’accusa di aver truffato diciassette anziani.

A cura di Natascia Grbic

Tre persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato San Giovanni con l'accusa di aver truffati almeno diciassette anziani nel corso degli ultimi due anni. Una, la cui posizione è più grave, è finita in carcere, le altre due ai domiciliari.

Le modalità di truffa erano più o meno sempre le stesse: uno di loro chiamava, fingendo che il nipote del truffato fosse in difficoltà, e che per evitargli il carcere o essere curato in ospedale aveva bisogno di un'ingente quantità di soldi. Si recava poi un'altra persona presso l'abitazione a prelevare carte bancomat con pin annesso, soldi, gioielli, oro e portava via tutto, sparendo nel nulla. Una truffa cui purtroppo cadono spesso vittime molte anziane, e che ha fruttato ai ladri diverse migliaia di euro in una sola volta.

In questo caso specifico a denunciare è stata una signora anziana di 79 anni, truffata proprio dalla banda arrestata questa mattina dalla polizia. La donna aveva subito la truffa del ‘finto nipote': uno degli uomini l'aveva chiamata fingendosi il nipote in difficoltà che aveva bisogno di denaro per tirarsi fuori dai guai. Subito dopo era stata chiamata dal ‘direttore' delle poste, che chiedeva di mandare il marito a ritirare due raccomandate, ma era ovviamente solo una scusa per farlo uscire di casa. Ed entrava poi in gioco una terza persona, un finto corriere, che prendeva soldi e carte bancomat da casa, oltre a oro e gioielli.

Gli agenti sono riusciti a risalire ai tre controllando le videocamere di sorveglianza delle banche coinvolte e la geolocalizzazione delle utenze telefoniche utilizzate, identificando così i tre uomini, arrestati stamattina.